En direct : Joe Biden en Pologne pour marquer le premier anniversaire de la guerre en Ukraine

À l'approche du premier anniversaire de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, le président américain Joe Biden est attendu en Pologne, où doit être discuté la possibilité d'accroître la présence des troupes américaines. Le gouvernement chinois a nié envisager de fournir des armes à Moscou pour appuyer son offensive, comme l'a affirmé le secrétaire d'État américain Antony Blinken. Suivez le développement de la journée dans notre heure par heure.

9 h 08 : le gouvernement chinois nie envisager de fournir des armes à la Russie

Le gouvernement chinois a nié envisager de fournir des armes à la Russie pour appuyer son offensive en Ukraine, comme l'a affirmé le secrétaire d'État américain Antony Blinken dimanche.

"Nous n'acceptons pas que les États-Unis pointent du doigt les relations entre la Chine et la Russie, et encore moins qu'ils exercent des pressions et des contraintes", a déclaré Wang Wenbin, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, accusant les États-Unis de "propager de fausses informations".

8 h 47 : le chef de la diplomatie chinoise à Moscou pour discuter de "la résolution du conflit ukrainien"

Le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, est arrivé à Moscou pour des discussions sur un éventuel plan de paix pour l'Ukraine, a rapporté le quotidien économique russe Kommersant.

"L'objectif principal de son voyage est d'accroître le rôle de Pékin dans la résolution du conflit ukrainien", a déclaré Kommersant. Lors de la conférence annuelle sur la sécurité de Munich, Wang Yi a accusé les États-Unis de violer les normes internationales par un comportement "hystérique".

Il a réitéré son appel au dialogue et a suggéré aux pays européens de "réfléchir calmement" à la manière de mettre fin à la guerre.

Wang Yi a également déclaré qu'il y avait "certaines forces qui, apparemment, ne veulent pas que les négociations aboutissent ou que la guerre prenne fin rapidement", sans préciser à qui il faisait référence.

7 h 20 : Joe Biden se rend en Pologne pour marquer le premier anniversaire de la guerre en Ukraine

Le président américain Joe Biden doit se rendre en Pologne pour marquer le premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine voisine par la Russie, qui a déclaré infliger de lourdes pertes aux forces de Moscou dans le plus grand conflit que l'Europe ait connu depuis la Seconde Guerre mondiale.

Le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, a déclaré dimanche que Joe Biden et lui-même discuteraient de la possibilité d'accroître la présence des troupes américaines en Pologne et de la rendre plus permanente. Joe Biden, qui doit rester en Pologne jusque mercredi, a dit en juin dernier que les États-Unis installeraient un nouveau quartier général permanent pour leur armée en Pologne en réponse aux menaces russes.

Avec AFP et Reuters

