Russie : le discours de Poutine sur l'état de la nation, une "adresse aux pays occidentaux"

Interview

Vladimir Poutine doit s'exprimer, mardi, devant les parlementaires russes pour le traditionnel discours sur l'état de la nation. Annulé en 2022, ce discours sera le premier depuis l'invasion russe de l'Ukraine – donné quelques jours seulement avant le premier anniversaire du lancement de l'offensive par Moscou. Une occasion symbolique, pour le chef de l'État, "d'égrener ses conditions pour une sortie de guerre", estime Jeff Hawn, spécialiste des questions militaires russes.

Une date symbolique pour une prise de parole scrutée par les médias du monde entier. Le président russe Vladimir Poutine prononcera mardi 21 février son discours sur l'état de la nation, trois jours avant le premier anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine.

Alors que le 21 février marque la reconnaissance officielle par Moscou, il y a un an, des Républiques "populaires" autoproclamées de Donetsk et de Louhansk, le calendrier laisse peu de doute sur le thème principal de l'allocution présidentielle. "Le 21 février, le président de la Fédération russe s'adressera à l'Assemblée fédérale", qui rassemble les deux chambres du Parlement russe, et abordera "la situation actuelle", notamment l'intervention militaire russe en Ukraine et la situation socio-économique en Russie, avait d'ores et déjà annoncé à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. "La guerre affecte notre vie d'une manière ou d'une autre. Elle affecte la vie sur le continent. Par conséquent, bien sûr, nous devrions nous attendre à ce que le président y prête beaucoup d'attention", a-t-il réitéré lundi, selon le journal russe Pravda.

À la veille du discours, alors que rien n'a officiellement filtré sur la teneur des propos qui vont être tenus par le dirigeant russe, les hypothèses se multiplient. Vladimir Poutine annoncera-t-il une nouvelle offensive russe en Ukraine ? Appellera-t-il à une nouvelle mobilisation ou à de nouvelles mesures économiques pour soutenir l'effort de guerre ? Pour Jeff Hawn, spécialiste des questions militaires russes et consultant extérieur pour le New Lines Institute, un centre américain de recherche en géopolitique, il s'agira avant tout, pour le président russe, de s'adresser de manière détournée à la communauté internationale.

France 24 : En quoi consiste, traditionnellement, ce discours sur l'état de la nation ?

Jeff Hawn : Le discours sur l'état de la nation a lieu chaque année en Russie depuis 1994. Le dirigeant russe expose devant les parlementaires un bilan de l'année écoulée et expose les grandes orientations stratégiques du pays pour l'année à venir. Mais il ne s'agit en aucun cas d'ouvrir un espace de débats : cette allocution est bien souvent plate, sans substance, et sert uniquement à énoncer officiellement des décisions politiques qui ont déjà été prises.

D'ailleurs, le lieu où se tient le discours montre bien qu'il s'agit, avant tout, pour Vladimir Poutine, d'une opération de communication. Le dirigeant russe s'exprime au palais des congrès de Gostiny Dvor, à Moscou, pas au Kremlin ou à la Douma (le Parlement russe, NDLR).

Il s'agit du premier discours sur l'état de la nation depuis l'invasion de l'Ukraine, le 24 février 2022. À quoi peut-on s'attendre ?

Habituellement, il n'y a pas grand-chose à attendre de cette prise de parole. Mais cette année, alors que la situation est instable sur le terrain et que l'armée russe est en difficulté, cela peut nous donner des indices sur la façon dont Vladimir Poutine veut aborder les prochains mois.

Selon moi, ce discours va surtout s'adresser à la communauté internationale, et plus précisément aux pays occidentaux. Vladimir Poutine sait que ses propos vont être écoutés et relayés par les médias du monde entier. Cela lui donne donc une plateforme parfaite pour énumérer ses principales conditions à un cessez-le-feu ou à une sortie de guerre avec l'Ukraine. En cela, la présence surprise de Joe Biden à Kiev, ce lundi, peut certainement changer au dernier moment les propos du dirigeant russe.

Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, assure pourtant que "la situation socio-économique de la Russie" va aussi être abordée ?

Dans un second temps, oui, le président s'adressera aussi certainement aux citoyens. Il y a toujours une certaine inquiétude d'une levée de boucliers, même si, malgré la guerre, Vladimir Poutine a su maintenir son contrôle sur la population.

Mais le fait est qu'au moment où il prononce ce discours, la Russie a perdu de nombreuses vies humaines, beaucoup d'équipements militaires, et elle n'a aucune réelle victoire à vanter. Vladimir Poutine va donc certainement vouloir justifier la poursuite de son "opération spéciale". Il y a fort à parier que, fidèle à sa rhétorique, il expliquera que "la population doit continuer à faire de nombreux sacrifices" car la Russie "est prise au piège par les pays occidentaux", "seule contre tout l'Occident", "assiégée par l'Ouest".

Le lendemain, mercredi, sera organisé un rallye-concert au stade Loujniki, le stade olympique de Moscou. Une volonté, pour Vladimir Poutine, de prouver sa popularité ?

On ne sait pas grand-chose de cet événement mais il y a une forte portée symbolique [ce stade est celui où l’annexion de la Crimée avait été célébrée, NDLR]. Ce sera certainement l'occasion d'une nouvelle démonstration publique de la "loyauté" des élites politiques envers le dirigeant russe et une façon, pour ce dernier, de réaffirmer sa mainmise sur la vie politique.

Malgré tout, derrière tout ce cérémonial se cache la fragilité de la situation dans laquelle se trouve Vladimir Poutine. Car cette opération de communication vise, au final, à cacher une situation précaire sur le terrain ukrainien.

