Condamnation à mort d'un ressortissant : Berlin expulse des membres de l'ambassade iranienne

La ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a fait expulser mercredi deux membres de l'ambassade d'Iran à Berlin, jugés indésirables après la condamnation à mort d'un Germano-Iranien.

La réponse de Berlin ne s’est fait attendre. Après la condamnation à mort d'un Germano-Iranien, le gouvernement allemand a expulsé mercredi 22 février deux membres de l'ambassade d'Iran à Berlin.

"J'ai fait convoquer le chargé d'affaires de l'ambassade d'Iran. Il a été informé que nous n'acceptions pas la violation massive des droits d'un ressortissant allemand", prévient dans un communiqué la ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock.

"Le gouvernement a déclaré indésirables deux membres de l'ambassade iranienne et leur a demandé de quitter l'Allemagne dans un bref délai", ajoute la cheffe de la diplomatie allemande, demandant la révocation de la "condamnation à mort de Jamshid Sharmahd" et "une procédure d'appel équitable et conforme à l'État de droit".

Des ONG vent debout

La justice iranienne a condamné à mort mardi un dissident irano-allemand, kidnappé et emmené de force en Iran selon ses proches, pour son implication présumée dans un attentat.

Âgé de 67 ans, Jamshid Sharmahd avait été présenté devant un tribunal à Téhéran en février 2022 en étant accusé d'avoir participé à un attentat contre une mosquée à Chiraz, dans le sud de l'Iran, qui avait fait 14 morts en avril 2008.

Cette condamnation a été dénoncée par plusieurs ONG comme Amnesty International.

Annalena Baerbock avait déjà prévenu mardi que l'application éventuelle de cette sentence "entraînerait une réaction significative [de Berlin]".

La double nationalité en question

Téhéran avait provoqué une vague d'indignation internationale après avoir exécuté en janvier un ancien responsable de la défense, l'Irano-Britannique Alireza Akbari, reconnu coupable d'espionnage.

La condamnation à mort de Jamshid Sharmahd a été annoncée au lendemain de nouvelles sanctions de l'Union européenne contre l'Iran. Deux ministres iraniens et trente autres personnes ont été sanctionnés lundi par l'UE pour la répression des manifestations en Iran organisées depuis la mort en détention, le 16 septembre, d'une jeune Kurde iranienne, Mahsa Amini.

Au moins seize détenteurs de passeports occidentaux, dont six Français, sont détenus en Iran.

La plupart d'entre eux sont des binationaux mais l'Iran ne reconnaît pas le statut de la double nationalité pour ses ressortissants.

Avec AFP

