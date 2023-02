En direct : à Varsovie, Joe Biden assure l'Europe de l'Est de son soutien "indéfectible"

Heure par Heure

À Varsovie, le président américain rencontre mercredi les neuf dirigeants des pays de l'Otan d'Europe centrale et de l'Est afin de les assurer du soutien "indéfectible" de Washington. L'Assemblée générale de l'ONU se réunit également aujourd'hui pour voter une résolution appelant à une paix "juste et durable" en Ukraine. Suivez les derniers développements de la guerre en Ukraine heure par heure.

Publicité Lire la suite

5 h 50 : un soldat ukrainien jugé pour la première fois en Russie

La première affaire instruite en Russie contre un membre des forces armées ukrainiennes, accusé de s'être emparé du pouvoir par la force et d'avoir maltraité des civils, a été portée devant un tribunal, rapporte l'agence de presse russe TASS.

Le comité d'enquête de la fédération de Russie avait annoncé en juin sur Telegram que le sergent principal Anton Tcherednik, membre de la marine ukrainienne, avait été inculpé du crime présumé de mauvais traitements contre la population civile.

Selon l'agence TASS, qui cite des sources au sein du tribunal militaire du district du Sud à Rostov-sur-le-Don, Anton Tcherednik a également été inculpé de meurtre et d'entraînement en vue de commettre des actes terroristes.

5 h : en France, l'accueil des Ukrainiens doit "servir de modèle", selon France terre d'asile

Les réfugiés fuyant l'Ukraine n'ont pas été traités "comme des migrants habituels" et ont bénéficié d'un accueil inédit qui doit "servir de modèle" pour les crises futures, estime dans un entretien à l'AFP la directrice générale de l'association France terre d'asile, Delphine Rouilleault.

4 h 20 : l'Ukraine et ses alliés cherchent le soutien le plus large à l'ONU

L'Assemblée générale de l'ONU se réunit à partir de mercredi à l'occasion de l'anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Kiev et ses alliés espérant recueillir le soutien le plus large à une résolution appelant à une paix "juste et durable".

Le projet de résolution sponsorisé par quelque 60 pays "souligne la nécessité de parvenir, dans les meilleurs délais, à une paix globale, juste et durable en Ukraine conformément aux principes de la Charte des Nations unies". Il doit être soumis au vote à l'issue des débats qui commenceront à 15 heures (20 heures GMT) et dureront au moins jusqu'à jeudi.

Comme de précédentes résolutions, le texte réaffirme l'"attachement" à "l'intégrité territoriale de l'Ukraine", "exige" le retrait immédiat des forces russes, et appelle à une "cessation des hostilités". Il ne fait pas référence en revanche au plan de paix en dix points présenté en novembre par le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

3 h 01 : après le discours de Vladimir Poutine, à Varsovie Joe Biden rassure les dirigeants d'Europe de l'Est

Le président américain Joe Biden rencontre mercredi à Varsovie le groupe de neuf dirigeants des pays de l'Otan d'Europe centrale et de l'Est, en présence du secrétaire général de l'Alliance atlantique, pour les assurer du soutien "indéfectible" de Washington face à Moscou au lendemain d'un discours belliqueux de Vladimir Poutine.

Joe Biden "rencontrera les dirigeants des Neuf de Bucarest (B9), un groupe d'alliés de l'Otan de notre flanc oriental, en présence du secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg, afin de réaffirmer le soutien indéfectible des États-Unis envers la sécurité de l'Alliance", a déclaré dans un communiqué la Maison Blanche.

Cette démonstration de soutien, prévue au palais présidentiel de Varsovie, a pour but de rassurer ces neuf pays (la Bulgarie, la Tchéquie, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie) dont le point commun est d'être d'anciens membres de l'Union soviétique ou du Pacte de Varsovie et de se trouver sur le flanc oriental de l'Otan.

00 h 38 : l'industrie de défense française doit se "mettre en stimulation", dit le ministre français des Armées

Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, a affirmé hier à Dakar la nécessité pour l'industrie de défense française de "se mettre en stimulation" pour répondre à la demande extérieure et aux besoins éventuels des forces nationales.

"On a une industrie de défense de qualité, mais qui doit forcément se mettre en stimulation", a déclaré à des journalistes le ministre, interrogé sur la capacité des industriels français à aider l'Ukraine tout en répondant aux besoins et demandes des forces nationales et des partenaires étrangers.

"On ne peut pas dire qu'on a une autonomie stratégique si on a besoin de Pierre, Paul, Jacques, aux quatre coins de la planète pour fabriquer notre poudre", a-t-il ajouté.

Avec AFP et Reuters

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne