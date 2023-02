Ukraine, un an après : les reporters de France 24 racontent

Témoignages

Ukraine, 1 an après : nos reporters racontent

Depuis le début de l’invasion à grande échelle de l'Ukraine déclenchée par Moscou le 24 février 2022, les équipes de France 24 se succèdent sur le terrain pour rendre compte de la situation. Comment ont-elles vu évoluer le conflit ? Comment travailler quand les bombardements sont permanents ? Un an après, nos reporters reviennent sur les événements dans une vidéo spéciale.

"Même deux jours avant que ça ne commence, personne n'y croyait, y compris, et surtout, en Ukraine", se remémore Elena Volochine, ancienne correspondante de France 24 en Russie. Le 24 février 2022, Vladimir Poutine déclenche ce qu’il appelle aujourd’hui encore une "opération spéciale" et la vie des Ukrainiens bascule alors dans l’horreur de la guerre. Nos correspondants sont sur le terrain, en première ligne. À Kiev, Gulliver Cragg se souvient des tout premiers bruits d’explosions résonnant dans la capitale et de la panique des habitants. En Russie, tout près de la frontière avec l’Ukraine, l'atmosphère est radicalement différente. Elena Volochine ne peut que constater le déni de la population, qui préfère ne pas croire à ce qui se passe à quelques dizaines de kilomètres de là. "Pour de nombreux Russes aujourd'hui, il n'y a toujours pas de guerre. C'est une 'opération spéciale', qui se passe loin, où leur pays n'a que le bon rôle", rappelle-t-elle.

Durant l’année qui s’est écoulée, une trentaine d’équipes de reporters se sont succédé sur le terrain, dans le cadre du dispositif spécial déployé par France 24. Nos journalistes ont recueilli des témoignages poignants de civils, traumatisés, et se rendent régulièrement dans des zones de combats pour évaluer la situation. Dans une vidéo spéciale visible en haut de cette page, ils retracent ces douze derniers mois et nous expliquent comment ils travaillent quand la guerre fait rage, y compris sur le terrain de l’information.

Cliquez sur la vidéo en haut de la page pour découvrir les témoignages de nos reporters.

