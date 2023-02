Dans le Donbass, aux côtés d'une unité d'artillerie ukrainienne

reportage

De notre envoyé spécial dans le Donbass – Dans le Donbass, les hommes de la 35e et de la 59e brigades d'artillerie de l'armée ukrainienne affrontent l'armée russe. Ils réclament davantage d'armement. Reportage.

Cachée sous quelques arbres dégarnis, aux abords d'une route dans le Donbass, une unité de l’armée ukrainienne attend les ordres. Le ciel est dégagé, propice au travail de l’artillerie, pour les Ukrainiens comme pour les Russes.

"Coordonnées 29:60 29 60", dit un soldat. L'ordre vient d'arriver. Il faut agir vite. La fenêtre de tir est réduite. Les soldats ukrainiens tirent à deux reprises.

Les munitions sont précieuses : deux salves de deux rockets grads, afin de couvrir des hommes de l'infanterie ukrainienne sous le feu des Russes à quelques kilomètres de là.

"Nous voudrions avoir plus de munitions, explique le lieutenant Andriy, de la 35e brigade d'artillerie. Avec plus de munitions, on pourra agir plus et libérer nos territoires plus rapidement."

D’après ces hommes, leurs munitions sont tout juste suffisantes pour empêcher l’ennemi de gagner du terrain mais pas pour contre-attaquer.

À plusieurs kilomètres de là, le temps est moins clément. Dans un sous-bois non loin de la ville occupée de Donetsk, des tranchées boueuses. L’unité, qui a pris position ici, appelle cet endroit le marécage. Un dédale qui débouche sur un abri où se terrent les soldats lorsque l’ennemi riposte. Hier, ils ont échappé de peu à la mort.

Reportage de notre envoyé spécial.

