En direct : la Russie ne se rapproche pas d'une utilisation de l'arme nucléaire, selon Biden

Heure par Heure

Joe Biden a critiqué à nouveau la suspension par la Russie de sa participation à un important traité de désarmement nucléaire, ajoutant cependant que rien ne montre que Moscou se rapproche d'une utilisation d'arme nucléaire. Suivez les derniers développements du conflit en Ukraine heure par heure.

8 h 03 : Pourquoi l’économie russe tient-elle le choc face aux sanctions occidentales ?

Malgré neuf trains de sanctions de l'Union européenne, l’économie russe n’a connu qu’un repli limité de son PIB en 2022. Une "résilience" de l’économie russe saluée mardi par le président Vladimir Poutine lors de son discours sur l’état de la nation. Cependant, certains observateurs et responsables politiques occidentaux pointent du doigt des angles morts dans les statistiques officielles fournies par Moscou.

>> Lire l'article de notre journaliste Grégoire Sauvage.

7 h 56 : le Premier ministre espagnol est à Kiev

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a annoncé qu'il se rendait à Kiev, "un an après le début de la guerre" provoquée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, dans un message publié en espagnol et en ukrainien sur Twitter.

"Nous soutiendrons l'Ukraine et son peuple jusqu'à ce que la paix revienne en Europe", assure le chef de gouvernement espagnol dans ce message, accompagné d'images vidéo où on le voit descendre d'un train à Kiev, un jour avant le premier anniversaire de la guerre.

Vuelvo a Kyiv un año después del inicio de la guerra.



Estaremos al lado de Ucrania y de su gente hasta que la paz regrese a Europa.



Сьогодні повертаюся до Києва.



Ми будемо з Україною та її народом, поки до Європи не повернеться мир. pic.twitter.com/9ekUL9Lmfl — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 23, 2023

6 h 30 : un an après l'invasion de l'Ukraine, que reste-t-il de la guerre des geeks ?

Drones civils, applications sur smartphones et innovations en tout genre : un an après le déclenchement de la guerre d'invasion en Ukraine, il est beaucoup moins question de la créativité technologique des soldats ukrainiens. Pour autant, ce système D très tech a marqué cette guerre et comptera vraisemblablement pour les conflits à venir.

>> À lire l'article de notre journaliste, Sébastian Seibt.

6 h 28 : vote attendu à l'ONU pour réclamer une paix "juste et durable" en Ukraine

"J'en appelle à vous : c'est un moment décisif pour montrer soutien, unité et solidarité", a lancé le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, à la tribune de l'ONU, au premier jour des débats consacrés à l'invasion de l'Ukraine par la Russie débutée le 24 février 2022.

"Jamais dans l'histoire récente, la ligne entre le bien et le mal n'a été aussi claire. Un pays veut simplement survivre. L'autre veut tuer et détruire", a-t-il ajouté.

6 h 05 : l'accueil des Ukrainiens en France a coûté près de 500 millions d'euros sur un an

L'accueil des réfugiés ukrainiens en France a coûté près de 500 millions d'euros, essentiellement pour l'hébergement et l'allocation versée aux quelque 100 000 déplacés installés sur le territoire, a annoncé le ministère français de l'Intérieur, un an après le début du conflit en Ukraine.

Depuis le début de la guerre le 24 février dernier, qui a généré le plus grand mouvement de réfugiés en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, la France a dépensé plus de 490 millions d'euros pour offrir un "schéma d'accueil inédit", selon les mots du ministère de l'Intérieur.

Dans le détail, près de 220 millions d'euros ont été dépensés "au titre de l'allocation pour les bénéficiaires de la protection" temporaire accordée aux Ukrainiens, environ 260 millions "au titre de l'hébergement" et 10,1 millions "au titre de l'accueil de jour et des transports", a détaillé la Place Beauvau auprès de l'AFP.

L'hébergement, qui représente la moitié du coût de l'accueil des déplacés, comprend notamment les hôtels et centres de vacances réquisitionnés, les places d'hébergement d'urgence mobilisées - 30 000 au plus fort de la crise en mars et avril 2022 - ou encore les "sas" d'accueil mis en place partout en France. Par ailleurs, environ 30 000 déplacés ukrainiens ont été logés chez des citoyens.

4 h 30 : la résistance ukrainienne à l'honneur à la Berlinale

Premier grand festival européen de l'année, la Berlinale, qui se termine samedi, affiche sa solidarité avec les producteurs, réalisateurs et acteurs ukrainiens en programmant films et discussions sur le pays attaqué.

C'est le président Volodymyr Zelensky qui a ouvert la manifestation, jeudi dernier, en appelant, dans un message vidéo, l'art et le cinéma à s'engager. Celui qui fut comédien, avant de devenir dirigeant d'une Ukraine en guerre, est au cœur d'un documentaire réalisé par la star américaine Sean Penn et présenté en avant-première à Berlin.

0 h 36 : la décision de Poutine ne montre pas qu'il envisage de recourir à des armes nucléaires, dit Biden

Le président américain, Joe Biden, a estimé que la décision prise par son homologue russe de suspendre la participation de la Russie au traité New Start ne signifiait pas que Vladimir Poutine envisageait de recourir à des armes nucléaires.

Joe Biden a toutefois qualifié la décision de la Russie de "grosse erreur", lors d'une interview accordée à ABC News. "C'est une grosse erreur. Ce n'est pas très responsable. Mais je ne pense pas qu'il envisage de recourir à des armes nucléaires ou à quelque chose de ce genre", a déclaré le président américain.

Joe Biden a ajouté qu'il n'y avait "aucune preuve" que la Russie envisage de faire usage d'armes nucléaires ou de missiles balistiques intercontinentaux.

Avec AFP et Reuters

