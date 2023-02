L'actu en dessin : en Ukraine, un an de guerre et des combats qui s'enlisent à l'est

CARTOONING FOR PEACE

© Kazanevsky, Cartooning for peace

Ce vendredi marque le premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le 24 février 2022. Après que des milliers d'Ukrainiens ont fui le pays et que des milliers d'autres sont morts dans le conflit, les combats s'enlisent sur le front, à l’Est du pays, dans un paysage d’apocalypse.

Un sombre anniversaire. Cela fera un an, vendredi 24 février, que la Russie a lancé son invasion de l'Ukraine. Selon les organisations internationales, les pertes militaires dépassent désormais les 100 000 hommes dans les deux camps et au moins 7 000 civils ukrainiens ont été tués.

Sur le front, les combats s’enlisent dans l'est de l’Ukraine, transformé en un vaste champ de bataille. Dans ce paysage d’apocalypse, aucun des deux camps ne semble prêt à renoncer. Alors que Volodymyr Zelensky entend récupérer les territoires annexés par la Russie en s'appuyant sur les armes promises par les États-Unis et l’Europe, Vladimir Poutine a affirmé de son côté, dans son discours prononcé le 21 février, que la survie de la Russie face à l’Occident était en jeu.

Ce rapport de force a inspiré le dessinateur ukrainien Kazanevsky, qui a choisi de représenter le front de l'est de l'Ukraine dans cette ambiance apocalyptique. Sur un sol entièrement privé de végétation, des soldats, sans tête, visent leurs ennemis armés d'un char. Entre les deux camps, une simple clôture de barbelés, symbole de la porosité de la frontière entre la Russie et l'Ukraine.

Né en Ukraine en 1950, Vladimir Kazanevsky a été diplômé de l’Institut de journalisme de Kiev en 1984. Ses dessins ont été publiés dans de nombreux journaux et magazines dans le monde. Il a remporté plus de 500 prix dans 53 pays dans le cadre de concours internationaux.

Kazanevsky a dû fuir son pays en mars 2022. Il a reçu le Prix international du dessin de presse 2022, le Cartoonists Kofi Annan Courage in Cartooning Award, de la Freedom Cartoonist Foundation, en partenariat avec CRNI et Cartooning for Peace.

Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs engagés à promouvoir, par l'universalité du dessin de presse, la liberté d'expression, les droits de l'Homme et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances.

