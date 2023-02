Les séismes en Turquie et en Syrie ont fait plus de 50 000 morts

Des personnes portent des corps dans les décombres des bâtiments effondrés à Hatay, le 14 février 2023, dans le sud de la Turquie. © Bulent Kilic, AFP

Le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie a fait plus de 44 000 morts sur le sol turc, a annoncé Ankara vendredi. Ce nouveau bilan porte le nombre total de victimes à plus de 50 000.