Dans le Donbass, avec une unité de chars proche de la ligne de front

REPORTAGE

La coalition occidentale a promis de livrer des chars à l'Ukraine dès le mois de mars. En attendant, les forces ukrainiennes doivent faire face avec leurs blindés soviétiques. Nos envoyés spéciaux Pauline Godart, Robert Parsons et Raid Abu Zaideh se sont rendus dans le Donbass et ont suivi une unité de chars proche de la ligne de front. Reportage.

Publicité Lire la suite

En Ukraine, les forces russes poursuivent leur offensive et tentent toujours de briser les lignes de défense ukrainiennes. Après une année d'échecs militaires, Vladimir Poutine est prêt à tout pour célébrer une victoire, aussi minime soit-elle. Sur son chemin se dressent les chars de l'armée ukrainienne, dont beaucoup ont plus de 50 ans.

C'est la raison pour laquelle Volodymyr Zelensky réclame avec insistance des armes modernes aux Occidentaux. Ses partenaires ont promis de livrer rapidement des chars allemands Leopard 2, dont les premiers devraient arriver d’ici la fin du mois de mars.

>> À lire aussi : La livraison à l'Ukraine des chars Leopard et Abrams, un "défi logistique"

En attendant, les forces ukrainiennes tentent de contenir l'avancée russe avec des blindés soviétiques dont certains ont plus de 50 ans et nécessitent un entretien constant. "J'espère que nous pousserons les Russes à partir d'ici la fin du printemps" explique Viktor, tankiste dans la région du Donbass. "Avec l'aide de Dieu et de nos partenaires, nous les expulserons de notre pays. Nous pourrons alors vivre en paix et retourner dans nos familles".

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne