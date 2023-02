Ukraine : la ville de Kherson, libérée mais toujours en guerre

émission spéciale

Libérée par l'armée ukrainienne en novembre dernier, la ville de Kherson fait toujours l'objet d'intenses bombardements russes. Conséquence : les citoyens qui ont choisi de rester sont dans un état d'angoisse perpétuel. Reportage de Karim Yahiaoui, Catherine Norris-Trent, Mohamed Farhat et Dmytro Kowalchuk.

Publicité Lire la suite

En novembre 2022, l'armée Ukrainienne est parvenue à chasser les Russes de la ville de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, après huit mois d'occupation. Mais les bombardements russes continuent contre la ville, qui a perdu 85 % de ses habitants. Les forces ennemies demeurent à quelques centaines de mètres, de l'autre côté du fleuve Dniepr.

"On reste, c'est très angoissant. Ça file au-dessus de nos têtes, on ne sait même pas d'où viennent les tirs" raconte une habitante sortie promener son chien. "Seuls les plus endurant restent ici".

>> À voir aussi : Dans les zones récemment libérées, la vie reprend difficilement

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne