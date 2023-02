Irlande du Nord : Rishi Sunak va rencontrer Ursula von der Leyen, avec l'espoir d'un accord

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, rencontrera lundi le Premier ministre britannique Rishi Sunak à Londres pour discuter des modifications du protocole nord-irlandais post-Brexit, ont annoncé les deux responsables dans un communiqué conjoint. Le protocole nord-irlandais est le principal sujet de tensions entre Londres et Bruxelles, trois ans après le Brexit.

Un accord sur une révision du protocole nord-irlandais n'a jamais semblé aussi proche : la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'entretiendra, lundi 27 février, avec le Premier ministre britannique Rishi Sunak près de Londres pour avancer sur ce dossier qui empoisonne les relations entre Bruxelles et Londres depuis le Brexit.

Les discussions sur une révision de ces dispositions post-Brexit dans la province britannique se sont intensifiées ces dernières semaines au point que dimanche matin Dominic Raab, le vice-Premier ministre britannique, a déclaré qu'un accord était "sur le point" d'être conclu.

Un communiqué commun entre Londres et Bruxelles a ensuite annoncé dans l'après-midi la rencontre entre les deux dirigeants. Ils "ont convenu de poursuivre leurs travaux en personne en vue de trouver des solutions communes et pratiques à l'ensemble des défis complexes que pose le protocole sur l'Irlande et l'Irlande du Nord".

La question épineuse de la frontière avec l'UE

Dans le cadre de l'accord de 2020 sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, Londres a accepté un "protocole" nord-irlandais pour éviter d'imposer des contrôles douaniers le long des 500 kilomètres de frontière terrestre séparant la province de la République d'Irlande.

Ce protocole voulait ainsi éviter une frontière terrestre entre l'Irlande et l'Irlande du Nord qui risquerait de fragiliser la paix conclue en 1998 après trois décennies sanglantes.

Mais ce texte fait face à une opposition acharnée des Brexiters durs à Londres et des unionistes à Belfast qui y voient une menace sur le statut de la province au sein du pays. Le parti unioniste nord-irlandais (DUP), qui refuse obstinément toute application de facto du droit européen dans la province, bloque le fonctionnement de l'exécutif local depuis un an.

Cet arrangement a aussi créé de facto des contrôles en mer d'Irlande sur certains biens provenant de Grande-Bretagne, ce qui est notamment contesté par les unionistes nord-irlandais.

Les négociations sur le protocole ont été rouvertes en 2022, entrainant de vives tensions entre Londres et Bruxelles. L'arrivée en octobre à Downing Street de Rishi Sunak, pourtant Brexiter de la première heure, a apporté un apaisement certain.

Mercredi encore, il expliquait "continuer à se battre" pour obtenir des concessions de l'UE.

Rishi Sunak veut que "le travait soit fait" sur le Brexit

Dans le journal Sunday Times, il a lancé dimanche un appel à son parti divisé, expliquant que l'accord négocié n'est pas une menace pour le Brexit mais vise à "s'assurer que le Brexit fonctionne dans chaque région du Royaume-Uni". "Le travail sur le Brexit reste inachevé et je veux que le travail soit fait", a-t-il dit.

Si Rishi Sunak parvient à s'entendre lundi avec Ursula Von der Leyen, il devra encore affronter ses collègues. Sur ce dossier, il fait face à une forte opposition d'élus conservateurs, notamment son prédécesseur Boris Johnson, qui avait rejeté le protocole en 2022 deux ans après l'avoir signé.

La rencontre entre Rishi Sunak et Ursula Von der Leyen aura lieu dans le Berkshire où se trouve la ville de Windsor, à l'ouest de Londres.

Une des résidences du roi Charles III se trouve à Windsor. Des médias britanniques ont affirmé que Rishi Sunak a envisagé la possibilité d'appeler "accord de Windsor" tout texte modifiant l'application du protocole nord-irlandais.

Une conférence de presse pourrait avoir lieu après la rencontre.

Le Premier ministre irlandais Leo Varadkar a indiqué dimanche sur Twitter avoir été en contact dimanche avec Ursula Von der Leyer. "Nous devons reconnaître le niveau d'engagement entre le gouvernement britannique, la Commission européenne et les partis d'Irlande du Nord au cours des derniers mois", a-t-il écrit.

