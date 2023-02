En direct : le chef du renseignement ukrainien ne voit pas la Chine livrer des armes à la Russie

HEURE PAR HEURE

Alors que la Chine est accusée par Washington de vouloir livrer des armes à la Russie, le chef des services de renseignement ukrainiens, Kyrylo Boudanov, a assuré dans un entretien ne pas croire à cette éventualité. De son côté, la Finlande entame son débat final au Parlement sur l'adhésion à l'Otan, un pas de plus vers une adhésion sans son voisin suédois bloqué pour le moment par le veto de la Turquie. Suivez heure par heure les derniers développements de la guerre en Ukraine.

7 h 30 : en Ukraine, 30 % des écoles restent fermées mais les cours continuent à distance

Alors qu'un tiers des établissements scolaires gardent portes closes en Ukraine en raison du conflit avec la Russie, les écoles doivent s'adapter notamment en proposant des cours à distance. Reportage de nos envoyés spéciaux à Zaporijia dans le sud pays.

5 h 13 : le chef du renseignement ukrainien ne voit pas la Chine livrer des armes à la Russie

Le chef des services de renseignement ukrainiens, Kyrylo Boudanov, ne voit "aucun signe" lui faisant croire que la Chine va livrer des armes à la Russie, a-t-il affirmé dans un entretien diffusée lundi par la radio Voice of America.

"Je ne partage pas cette opinion", a déclaré Kyrylo Boudanov dans cet entretien réalisé en ukrainien le 25 février, se référant aux accusations des États-Unis – fermement démenties par Pékin – selon qui la Chine envisage de livrer des armes à la Russie pour l'aider dans son offensive contre l'Ukraine. "À l'heure actuelle, je ne pense pas que la Chine acceptera de transférer des armes à la Russie... Je ne vois aucun signe que de telles choses soient même discutées", a-t-il dit.

Relancé par Voice of America sur les accusations américaines, Kyrylo Boudanov répond : "Je suis le chef des services de renseignement et je me base, avec tout le respect que je vous dois, non pas sur les opinions de personnes individuelles, mais uniquement sur des faits. Je ne vois pas de tels faits."

4 h : la Finlande fait un pas de plus pour adhérer à l'Otan sans la Suède

Voter à l'avance pour entrer le plus vite possible : la Finlande entame son débat final au Parlement sur l'adhésion à l'Otan, sans attendre les derniers oui impératifs de la Turquie et de la Hongrie.

Avec des élections en vue le 2 avril pour le gouvernement de la Première ministre sortante Sanna Marin, Helsinki veut éviter tout vide politique pour pouvoir prendre le train de l'Otan en marche, une fois les accords d'Ankara et de Budapest glanés. Y compris si nécessaire sans attendre la Suède voisine, candidate elle aussi depuis l'an dernier mais confrontée pour l'instant à un veto turc.

Les 200 députés du Parlement finlandais, l'Eduskunta, doivent entamer leurs débats mardi sur le projet de loi d'adhésion à l'Otan, avec un vote attendu d'ici mercredi.

Leur débat coïncide avec la visite en Finlande du secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, pour des rencontres avec les principaux dirigeants du pays nordique de 5,5 millions d'habitants.

Avec l'invasion russe de l'Ukraine, la Finlande et la Suède ont décidé de tourner la page de leur politique de non-alignement militaire en vigueur depuis les années 1990, elle-même héritée de décennies de neutralité contrainte ou choisie, en candidatant à l'Otan mi-mai 2022.

>> À lire aussi : "Suisse, Irlande, Suède... La neutralité des pays européens à l'épreuve de la guerre en Ukraine"

1 h 12 : Moscou accueille tièdement la proposition de Pékin sur l'Ukraine

La Russie a apporté une réponse tiède au plan présenté la semaine dernière par la Chine pour mettre fin au conflit en Ukraine, estimant mardi que des nuances devaient être apportées au document de Pékin, qui exhorte les deux camps à s'accorder sur un cessez-le-feu et à promouvoir la désescalade.

Dans des commentaires publiés mardi par le journal Izvestia, le porte-parole du Kremlin estime que la voix de Pékin, qui a scellé l'an dernier un partenariat "sans limite" avec Moscou, devait être écoutée mais que des "nuances" à la proposition chinoise étaient nécessaires.

Plus tôt, Dmitri Peskov avait déclaré en conférence de presse que la Russie prêtait une "grande attention" au projet de ses "amis chinois".

"Les détails doivent évidemment être minutieusement analysés pour prendre en compte les intérêts de toutes les différentes parties. C'est un processus très long et intense", a-t-il dit.

Rien n'indique pour l'heure qu'une issue pacifique au conflit puisse être trouvée, a ajouté le porte-parole du Kremlin, soulignant la volonté de la Russie de poursuivre ce qu'elle décrit comme une "opération militaire spéciale" en Ukraine.

Avec AFP et Reuters

