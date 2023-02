En Ukraine, les cours continuent pour les élèves malgré la fermeture des classes

Reportage

Comme beaucoup de secteurs en Ukraine, l’éducation a dû composer avec la guerre. Si plus de 30 % des écoles sont toujours fermées à travers le pays, les professeurs continuent de donner des cours en ligne. Nos envoyés spéciaux se sont rendus à Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine. Ils ont suivi une professeure et une élève qui ne se sont jamais rencontrées depuis le début du conflit.

Depuis un an, les rires et les cris des élèves ne résonnent plus dans de nombreuses écoles ukrainiennes. Près d'un tiers des établissements scolaires gardent portes closes. Cependant, les cours à distance continuent. Restent les conséquences psychologiques pour les enfants, privés de leur innocence et de leurs amis. Reportage de nos envoyés spéciaux Pauline Godart, Robert Parsons et Raid Abu Zaideh.

