HEURE PAR HEURE

En direct : l'étau russe se resserre autour de Bakhmout dans l'est de l'Ukraine

La ville de Bakhmout est au centre des combats les plus violents depuis l'été dans le Donbass, le 27 février 2023. © Dimitar Dilkoff, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

L'issue de la bataille de Bakhmout pourrait se jouer dans les prochains jours. Kiev reconnaît une situation de plus en plus difficile pour ses troupes alors que les forces russes multiplient les assauts contre les positions ukrainiennes et menacent d'encercler la ville forteresse, symbole de la lutte pour le contrôle de la région industrielle du Donbass. Retrouvez en direct les derniers développements du conflit.