Au G20, Antony Blinken demande à Sergei Lavrov de "mettre fin à cette guerre d'agression"

Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, et son homologue américain Antony Blinken, lors d'une réunion ministérielle du G20, le 2 mars 2023 à New Delhi.

Lors d'un échange en marge d'une réunion ministérielle au G20 organisé à New Delhi, le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a demandé à son homologue russe, Sergueï Lavrov, de "mettre fin à cette guerre d'agression" en Ukraine, a-t-il lui-même rapporté, ajoutant lui avoir intimé de s'engager dans une "diplomatie significative" en vue de produire "une paix juste et durable".

Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, a déclaré, jeudi 2 mars, avoir demandé à son homologue russe, Sergueï Lavrov, de "mettre fin" à la "guerre d'agression" de la Russie en Ukraine, lors de leur échange en marge d'une réunion du G20 en Inde.

"J'ai dit au ministre des Affaires étrangères (russe) ce que j'ai dit, comme tant d'autres, la semaine dernière aux Nations unies et ce que tant de ministres des Affaires étrangères du G20 ont dit aujourd'hui : mettez fin à cette guerre d'agression, engagez-vous dans une diplomatie significative qui peut produire une paix juste et durable", a déclaré Antony Blinken à la presse.

Les deux hommes ont eu un "bref" entretien en marge des discussions du G20, leur premier depuis le début de la guerre en Ukraine, a indiqué un responsable américain. Antony Blinken a, plus tôt dans la journée, fait part à son homologue russe de l'engagement des États-Unis à soutenir l'Ukraine et a pressé la Russie de revenir sur sa décision de suspendre le traité de désarmement nucléaire New Start, a précisé un responsable américain sous couvert d'anonymat.

En marge de cette réunion du G20, Sergueï Lavrov s'est entretenu plus tôt avec son homologue chinois, Qin Gang, dont le pays entretient des liens étroits avec Moscou.

La Russie fustige les Occidentaux

Les deux hommes ont "unanimement rejeté les tentatives d'ingérence dans les affaires internes d'autres pays, d'imposer des approches unilatérales par le chantage et les menaces", selon un communiqué de la diplomatie russe.

Devant ses homologues du G20, le chef de la diplomatie russe a fustigé le "comportement obscène d'une série de délégations occidentales, qui ont transformé le travail sur l'agenda du G20 en une farce", d'après l'agence publique russe TASS.

