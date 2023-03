Manifestations en Grèce après l'accident ferroviaire qui a fait près de 60 morts

02:37 La police anti-émeute formant un cordon de sécurité devant le siège de Hellenic Train à Athènes, lors d'une manifestation le 2 mars 2023. © AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre | Vidéo par : Alexia KEFALAS 4 mn

Plusieurs milliers de Grecs se sont rassemblés, jeudi, à Thessalonique, à Athènes, et dans plusieurs villes de Grèce pour demander des comptes à leur gouvernement, après la mort de près de 60 personnes dans une collision frontale entre deux trains deux jours plus tôt. Des échauffourées ont eu lieu entre jeunes manifestants et forces de l'ordre.