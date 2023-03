L'actu en dessin : retour sur le geste héroïque de la journaliste russe Marina Ovsiannikova

CARTOONING FOR PEACE

© Placide, Cartooning for peace

Le 24 février 2022 a marqué une année de guerre russe en Ukraine. En Russie, cette invasion ne fait pas l'unanimité. La journaliste russe Marina Ovsiannikova est devenue l'un des symboles de la protestation contre le choix des autorités russes d'envahir le voisin ukrainien. Mais, comme de nombreux dissidents, elle a été contrainte de fuir son pays.

Publicité Lire la suite

Le 24 février 2022, la Russie envahissait l’Ukraine. Depuis le début des affrontements, l’association Cartooning for Peace a réuni des centaines de dessins de presse qui nous alertent et dénoncent la situation. Elle les publie dans un ouvrage en partenariat avec Amnesty International et France Médias Monde.

Sur cette caricature choisie par notre rédaction, le dessinateur de presse français Placide rend hommage au geste héroïque de la journaliste russe Marina Ovsiannikova à la télévision d'État en Russie. Celle-ci avait osé brandir, mi-mars 2022, une pancarte appelant à la fin des combats et exhortant les Russes à "ne pas croire la propagande", en plein direct, sur cette chaîne où elle travaillait depuis près de 20 ans.

Après des années à se "voiler la face", elle dit avoir reçu "un énorme choc" quand les autorités russes ont décidé d'envahir l'Ukraine.

Depuis, une ONG a organisé son départ clandestin de son pays début octobre, alors qu'elle était assignée à résidence, avec un bracelet électronique.

Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs engagés à promouvoir, par l'universalité du dessin de presse, la liberté d'expression, les droits de l'Homme et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne