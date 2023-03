🔴 En direct : un contrôle de Bakhmout capital pour "la suite de l’offensive russe en Ukraine"

Heure par heure

Des soldats ukrainiens non loin de Bakhmout, le 5 mars 2023.

La prise de la ville de Bakhmout, théâtre de combats acharnés dans l'Est de l'Ukraine depuis des mois, est nécessaire pour la suite de l'offensive russe, a affirmé mardi le ministre russe de la Défense. Suivez en direct les derniers développements de la guerre en Ukraine.

11 h 11 : la prise de Bakhmout est nécessaire pour la suite de l'offensive russe, selon Moscou

La prise de la ville de Bakhmout, Ă©picentre de combats acharnĂ©s dans l'est de l'Ukraine depuis des mois, est nĂ©cessaire pour la suite de l'offensive russe, a affirmĂ© le ministre russe de la DĂ©fense.Â

"Cette ville est un nœud important (des lignes) de défense des soldats ukrainiens dans le Donbass. Sa prise sous contrôle permettra de mener de nouvelles opérations offensives en profondeur contre la défense des forces armées d'Ukraine", a déclaré Sergueï Choïgou, lors d'une réunion de cadres de son ministère, diffusée à la télévision.

Depuis l'Ă©tĂ©, la ville est au cĹ“ur d'une offensive russe qui a largement ravagĂ© la ville, sans pour autant permettre jusqu'ici son occupation. Ces dernières semaines, les Russes ont enregistrĂ© de lĂ©gères avancĂ©es et semblent dĂ©sormais contrĂ´ler les accès Ă la ville au nord, au sud et Ă l'est, crĂ©ant la menace d'un encerclement.Â

11 h 04 : le Conseil de l'Europe s'alarme d'une "guerre" contre le journalisme en marge du conflit ukrainien

Le Conseil de l'Europe a dénoncé la "guerre" menée contre le journalisme "dans certaines parties de l'Europe", notamment depuis le lancement de l'invasion russe de l'Ukraine où "au moins douze journalistes et professionnels des médias" ont été tués depuis le début de la guerre.

Cette "guerre d'agression" lancée par la Russie contre son voisin "s'est déroulée dans un contexte de détérioration continue de la liberté de la presse en Europe, marquée par une augmentation importante du nombre de journalistes en détention", indique la Plateforme pour la sécurité des journalistes dans son rapport intitulé "La guerre en Europe et le combat pour le droit d'informer".

En Ukraine, "au moins 12 professionnels des médias" ont trouvé la mort en 2022 alors qu'ils couvraient le conflit et "21 autres ont été blessés", poursuivent les auteurs du dernier rapport de cette plateforme établie en 2015 par le Conseil de l'Europe en coopération avec une quinzaine d'organisations internationales (Fédération internationale de journalistes, Reporters sans frontières...) afin de renforcer la protection des journalistes.

9 h 23 : Il pourrait manquer au CICR un quart de son budget prévu pour 2023, s'alarme son directeur

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) craint qu'il ne lui manque jusqu'à un quart de son budget en 2023 et risque de devoir faire des coupes dans certaines opérations, a affirmé son directeur général Robert Mardini à des médias suisses.

Faute de dons suffisants, il pourrait manquer 500 à 700 millions de francs suisses (environ autant d'euros) au budget de 2,79 milliards du CICR prévu cette année, a expliqué Robert Mardini au quotidien le Temps. "Si cela se confirme, nous n'aurons plus les moyens d'aider les populations dans les lieux les plus difficiles d'accès, où notre présence est la plus importante", a-t-il souligné.

"Il y a évidemment moins de donations pour l'aide humanitaire de manière générale. Cette tendance s'accentue maintenant avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine", a-t-il expliqué à la radio publique RTS, ajoutant que "les communautés affectées par ces crises se retrouvent oubliées par la communauté internationale qui n'est pas au rendez-vous des enjeux".

04 h 05 : Pékin prévient les USA d'un risque de conflit sans changement de posture

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, a critiqué la politique récente des États-Unis à l'égard de la Chine, prévenant d'un risque de "conflit et confrontation" si Washington ne modifie pas la trajectoire dans laquelle il est engagé.

Au cours d'une conférence de presse, le chef de la diplomatie chinoise a par ailleurs déclaré qu'une "main invisible" utilisait la crise en Ukraine pour "servir un certain agenda géopolitique".

"Le conflit, les sanctions et les pressions ne résoudront pas le problème (...)", a dit Qin Gang, appelant au dialogue.

"Le processus de négociations de paix doit débuter dès que possible, et les préoccupations sécuritaires légitimes de toutes les parties doivent être respectées", a-t-il poursuivi.

0 h 49 : Zelensky a demandé à l'armée de "trouver les forces" pour défendre Bakhmout

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a affirmé lundi avoir demandé à ses commandants militaires de "trouver les forces" pour défendre Bakhmout, autour de laquelle les troupes russes ont resserré leur étau.

"J'ai dit à l'état-major de trouver les forces appropriées pour aider les gars à Bakhmout", a-t-il déclaré dans une vidéo, affirmant "qu'aucune partie de l'Ukraine ne peut être abandonnée" aux Russes.

