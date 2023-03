Géorgie : Emmanuel Macron dénonce des "pressions très fortes" et appelle à un "apaisement"

Le président français Emmanuel Macron a dénoncé vendredi des "pressions très fortes" pesant sur la Géorgie et plaidé pour un "apaisement" après trois jours de manifestations massives dans le pays, que Moscou a comparées à une "tentative" de coup d'État.

Emmanuel Macron s'est exprimé lors d'une conférence de presse aux côtés du Premier ministre britannique Rishi Sunak à Paris. "La Géorgie est soumise à des pressions très fortes" et "est traversée par des mouvements préoccupants", a déclaré le président français, qui a également souhaité que le pays retrouve "le chemin d'une plus grande sérénité" et qu'"on ait un apaisement par rapport aux tensions régionales".

Le chef de l'État ne s'est pas prononcé directement sur les attaques de Moscou, qui a présenté comme une "tentative" de coup d'État occidentale les manifestations massives en Géorgie ayant contraint le gouvernement à abandonner un projet de loi comparé par ses détracteurs à une législation russe répressive.

"Je pense qu'il y a une tendance, qui n'est pas nouvelle, à considérer que tout mouvement de population est une manipulation venant de l'extérieur. Parce que la conviction profonde est qu'au fond, il n'y a pas d'opinion publique ni de peuples libres", a déclaré Emmanuel Macron. "On a le droit en tant que vieille démocratie de penser le contraire", a-t-il ajouté.

Les dirigeants français et britannique ont également réaffirmé, au cours d'un sommet bilatéral, leur soutien à l'Ukraine, dont ils ont souhaité la victoire militaire face à l'invasion russe.

"Notre volonté est d'aider l'Ukraine à résister et à mener des contre-offensives qu'elle souhaite mener. La priorité du moment est militaire", a dit Emmanuel Macron. "Nous voulons que l'Ukraine remporte cette guerre et nous sommes tout à fait unis", a confirmé Rishi Sunak.

