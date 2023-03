🔴 En direct : au moins trois morts après une nouvelle frappe russe à Kherson

HEURE PAR HEURE

Au moins trois personnes ont été tuées et deux autres blessées dans une frappe russe à Kherson, ont annoncé samedi les autorités ukrainiennes, deux jours après des tirs d'artillerie meurtriers. Par ailleurs, le patron du groupe paramilitaire russe Wagner a annoncé l'ouverture de centres de recrutement en Russie, alors qu'il cherche à reconstituer ses troupes qui essuient de lourdes pertes dans l'est de l'Ukraine. Retrouvez heure par heure les principaux événements de la journée.

13 h 15 : au moins trois morts et deux blessés dans une frappe russe à Kherson

Au moins trois personnes ont été tuées et deux autres blessées dans une frappe russe à Kherson, dans le sud de l'Ukraine, ont annoncé samedi les autorités, deux jours après des tirs d'artillerie meurtriers.

"On a appris que trois personnes avaient été tuées et deux blessées sur le site d'une attaque ennemie sur l'autoroute (qui relie) Mykolaïv à Kherson", a indiqué sur Telegram Oleksandre Prokoudine, le chef de l'administration militaire régionale de Kherson.

12 h 51 : l'Iran dit avoir finalisé le contrat d'achat d'avions Sukhoï Su-35 avec Moscou

L'Iran a annoncé avoir finalisé avec la Russie le contrat d'achat d'avions de combat Sukhoï Su-35, a indiqué un média officiel, en dépit de la mise en garde des États-Unis contre la coopération militaire entre Téhéran et Moscou. L'agence n'a pas fourni plus de détails sur le contrat, mais l'Iran et la Russie sont en discussion depuis des années pour la livraison à Téhéran d'avions de combats russes.

11 h 09 : le groupe paramilitaire russe Wagner veut recruter

Le groupe paramilitaire russe Wagner, qui subit de lourdes pertes à Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé vendredi l’ouverture de centres de recrutement dans 42 villes de Russie. Au total, 30 000 soldats russes auraient été tués, blessés ou capturés depuis juillet 2022, selon les renseignements de Kiev et de Washington.

Avec AFP et Reuters

