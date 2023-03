Italie : plus de 1 300 migrants secourus en Méditerranée par les garde-côtes

Plus de 1 300 migrants ont été secourus samedi par les garde-côtes et la marine italienne alors qu'ils se trouvaient à bord d'embarcations surchargées en difficulté en Méditerranée centrale, moins de deux semaines après un naufrage meurtrier sur les côtes du sud de l'Italie, ont annoncé les secours.

Les garde-côtes et la marine italienne ont secouru plus de 1 300 migrants en Méditerranée centrale, samedi 11 mars, alors qu'ils se trouvaient à bord d'embarcations surchargées. Cette opération de sauvetage a eu lieu deux semaine après un naufrage meurtrier sur les côtes du sud de l’Italie, qui a fait 74 victimes.

La justice a ouvert une enquête sur ce drame, notamment pour tenter d'expliquer l'arrivée trop tardive des secours. Ce naufrage a choqué l'Italie et suscité de vives critiques contre le gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni élu sur une ligne anti-migrants.

L'une des routes migratoires les plus dangereuses au monde

Les garde-côtes et la marine italienne avaient dépêché vendredi plusieurs navires pour venir en aide à trois embarcations transportant plusieurs centaines de migrants et repérées en Méditerranée centrale, l'une des routes migratoires les plus dangereuses au monde.

Samedi vers 2 h GMT, 487 migrants ont été ramenés sains et saufs au port de Crotone, ont précisé les secours. Des vidéos des garde-côtes, publiées vendredi, montraient une partie d'entre eux sur le pont d'un grand bateau de pêche tanguant dans une mer agitée.

Une autre opération de sauvetage, au cours de laquelle 500 migrants ont été secourus à bord d'un navire des garde-côtes, était en train de se terminer, selon la même source. L'agence de presse Ansa avait précédemment rapporté que le navire, transportant 584 migrants, avait accosté dans le port de Reggio de Calabre, une ville côtière du sud de la péninsule italienne.

Un troisième bateau transportant 379 personnes a été secouru par deux patrouilleurs des garde-côtes et les migrants ont été transférés sur un navire de la marine à destination du port sicilien d'Augusta.

De nouvelles peines pour les passeurs

À l'issue d'un conseil des ministres délocalisé jeudi dans le sud du pays, la Première ministre Giorgia Meloni avait réaffirmé la détermination de son gouvernement à lutter contre l'immigration clandestine et les passeurs.

Une première hors de Rome pour l'exécutif à majorité d'extrême droite qui, depuis son entrée en fonction en octobre 2022, a multiplié les entraves aux opérations des navires humanitaires en Méditerranée et engagé un bras de fer avec ses partenaires européens pour obtenir d'eux davantage de solidarité dans l'accueil des migrants.

Le conseil des ministres a approuvé un nouveau décret renforçant les peines pour les passeurs et créant un nouveau crime passible de 30 années de prison pour ces trafiquants dont les opérations ont entraîné la mort ou des blessures de leurs victimes.

Selon le ministère de l'Intérieur, 17 592 personnes ont débarqué depuis le 1er janvier en Italie, contre 5 976 sur la même période en 2022 et 5 995 en 2021, soit près du triple. Le nombre d'arrivées de migrants par la route de la Méditerranée centrale a bondi de 116 % en janvier et février par rapport à 2022, selon Frontex.

