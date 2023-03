🔴 En direct : plusieurs victimes dans un bombardement à Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine

HEURE PAR HEURE

La Russie ne "reconnaît pas" la juridiction de la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye, a déclaré mardi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, alors que l'organisme devrait délivrer ses premiers mandats d'arrêt à l'encontre d'individus russes. Sur le terrain, d'intenses combats opposent toujours Russes et Ukrainiens pour le contrôle du centre de Bakhmout. Suivez heure par heure les derniers développements de la guerre en Ukraine.

10 h 50 : un mort, trois blessés dans un bombardement à Kramatorsk

Au moins une personne a été tuée et trois blessées mardi matin dans un bombardement russe du centre de Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, a indiqué le président Volodymyr Zelensky.

Six immeubles résidentiels ont été endommagés, a-t-il précisé sur Facebook, ajoutant que les opérations de secours se poursuivaient. Le maire de la ville a lui fait état de 25 immeubles endommagés.

10 h 12 : l'Ukraine accuse deux soldats russes de multiples viols

L'Ukraine accuse deux soldats russes d'avoir agressé sexuellement une petite fille de quatre ans et d'avoir violé en réunion sa mère sous la menace d'une arme et devant son père, des allégations qui interviennent dans le cadre de nombreux soupçons d'abus commis depuis l'invasion du pays par la Russie.

Selon des dossiers du ministère public ukrainien que Reuters a pu consulter, ces incidents font partie d'une série de crimes sexuels commis par des soldats de la 15e brigade motorisée séparée de fusiliers dans quatre maisons de Brovary, dans la banlieue de Kiev, en mars 2022.

10 h 07 : les discussions se poursuivent sur l'accord céréalier, dit la Turquie

La Russie a annoncé mardi que l'accord sur les exportations de céréales via les ports de la mer Noire avait été prolongé de 60 jours mais l'Ukraine a fait savoir qu'elle s'en tenait strictement aux termes de l'arrangement, qui ne prévoit selon elle qu'une période d'extension de 120 jours.

La Turquie, qui fait office de médiateur sur cette question, avec les Nations unies, a déclaré que les discussions se poursuivaient. L'accord actuel est censé expirer le 18 mars.

9 h 17 : la Russie "ne reconnaît pas" la juridiction de la Cour pénale internationale

La Russie ne reconnaît pas la juridiction de la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye, a déclaré mardi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, cité par l'agence de presse Tass. Il réagissait à des informations selon lesquelles la CPI devrait délivrer ses premiers mandats d'arrêt à l'encontre d'individus russes dans le cadre du conflit en Ukraine.

"Nous ne reconnaissons pas cette Cour, nous ne reconnaissons pas sa juridiction", a déclaré Dmitri Peskov.

0 h 35 : Emmanuel Macron a reçu Viktor Orban pour évoquer l'État de droit et "l'unité" face à Moscou

Emmanuel Macron a reçu Viktor Orban lundi à Paris pour insister sur "l'unité des pays européens" sur la guerre en Ukraine face à la voix dissonante que fait régulièrement entendre le Premier ministre hongrois, ainsi que sur les "valeurs européennes" et "l'État de droit".

Lors d'un dîner de travail à l'Élysée, le chef de l'État français et le dirigeant hongrois controversé ont préparé le Conseil européen des 23 et 24 mars à Bruxelles. Ils ont évoqué "les questions de politique industrielle et de compétitivité européennes, ainsi que le sujet des migrations", a déclaré la présidence française.

Avec AFP et Reuters

