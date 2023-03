🔴 En direct : tensions entre Washington et Moscou après la chute d'un drone américain en mer Noire

HEURE PAR HEURE

© John Moore, Getty Images via AFP

Un pilote de drones effectue le contrôle d'un système de caméra MQ-9 Reaper avant d'effectuer une mission au-dessus de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, à Fort Huachuca, en Arizona, le 4 novembre 2022.

Les tensions restent vives mercredi, au lendemain d'un incident aérien en mer Noire, entre les Etats-Unis qui accusent l'aviation russe d'avoir fait chuter un drone américain et Moscou qui dément et appelle Washington à cesser les vols "hostiles" près de ses frontières. Suivez heure par heure les derniers développements de la guerre en Ukraine.

Publicité Lire la suite

9 h 10 :Â Bachar Al-Assad rencontre Valdimir Poutine Ă Moscou

Le président syrien, Bachar Al-Assad, est arrivé mardi à Moscou, selon un message de la présidence syrienne publié sur Twitter. Bachar Al-Assad doit s’entretenir avec le président russe, Vladimir Poutine, sur "les questions d’actualité concernant le développement de la coopération russo-syrienne dans les sphères politique, économique, commerciale et humanitaire", selon un communiqué de la présidence russe.

8 h 20 :Â l'ambassadeur russe aux Etats-Unis appelle Washington Ă cesser les vols "hostiles"

L'ambassadeur russe aux États-Unis, Anatoli Antonov, a appelé mercredi 15 mars Washington à cesser les vols "hostiles" près des frontières russes, après qu'un drone américain intercepté par des chasseurs russes s'est écrasé la veille en mer Noire.

"Nous partons du principe que les États-Unis s'abstiendront de spéculations ultérieures dans l'espace médiatique et cesseront leurs vols près des frontières russes", a-t-il déclaré dans un communiqué sur Telegram. "Nous considérons toute action avec recours à des armements américains comme ouvertement hostile", a-t-il souligné.

"La Russie ne cherche pas de confrontation et reste pour une coopération pragmatique dans l'intérêt des peuples de nos pays", a-t-il assuré.

6 h 02 : Washington accuse Moscou d'avoir provoqué la chute d'un drone américain en mer Noire

Les tensions restent vives entre Washington et Moscou après un incident aérien, les États-Unis accusant l'aviation russe d'avoir "intercepté et percuté" un drone américain Reaper au-dessus de la mer Noire et provoqué sa chute, ce que la Russie dément.

"Notre drone MQ-9 effectuait des opérations de routine dans l'espace aérien international quand il a été intercepté et percuté par un avion russe, entraînant le crash et la perte du MQ-9", a déclaré le général James Hecker, commandant des forces aériennes américaines en Europe, confirmant des informations révélées plus tôt par l'AFP sur un incident impliquant un Reaper en mer Noire.

Il a précisé qu'avant la collision de l'un des chasseurs russes Su-27 avec le drone endommageant l'hélice, ils avaient largué du carburant et survolé l'appareil à plusieurs reprises.

Avec AFP et Reuters

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne