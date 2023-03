🔴 En direct : Olaf Scholz appelle à fournir "rapidement" des munitions à l'Ukraine

Heure par heure

Une semaine avant un sommet européen, le chancelier allemand a appelé jeudi l'UE à fournir "rapidement" de nouvelles munitions à l'Ukraine. De son côté, la Russie a dit vouloir repêcher le drone américain qu'elle est accusée d'avoir fait s'abîmer en mer Noire. Suivez en direct les derniers développements de la guerre en Ukraine.

Publicité Lire la suite

10 h 15 :  l'opposant russe Roïzman de nouveau interpellé

L'opposant russe Evguéni Roïzman, ancien maire très populaire d'Ekaterinbourg, dans l'Oural, a été interpellé jeudi sur la base d'une publication l'an dernier sur les réseaux sociaux dont il nie être l'auteur, a indiqué son avocat.

Evguéni Roïzman avait déjà été arrêté en août avant d'être remis en liberté conditionnelle, dans l'attente d'un procès où il est accusé d'avoir "discrédité l'armée" en critiquant l'offensive de Moscou contre Ukraine.

Dirigeant d'une fondation caritative à son nom et l'une des dernières figures de l'opposition encore en liberté, Evguéni Roïzman, 60 ans, "va être emmené au commissariat" et les autorités vont décider s'il sera placé ou non en détention administrative, a indiqué l'avocat Vladislav Idamjapov, cité par les agences de presse Tass et Ria Novosti.

Selon des médias, il a été interpellé car il est soupçonné d'avoir, en mai 2022, partagé sur le réseau social russe VK une publication de la Fondation anti-corruption de l'opposant emprisonné Alexeï Navalny, désignée organisation "extrémiste" et dissoute en 2021 par les autorités.

10 h 08 : il est "important" de fournir "rapidement" des munitions Ă l'Ukraine, estime Olaf Scholz

Le chancelier allemand Olaf Scholz a jugé jeudi "particulièrement important" de fournir "rapidement" à l'Ukraine les munitions dont elle a besoin pour repousser l'invasion russe.

"Avec nos partenaires européens, nous allons ensemble décider de nouvelles mesures pour assurer un approvisionnement meilleur et continu" en munitions, lors du sommet européen de la semaine prochaine, a-t-il déclaré lors d'un discours devant les députés du Bundestag. Et l'Allemagne "est prête à ouvrir (ses) projets d'approvisionnement à d'autres États membres" de l'UE, a-t-il ajouté.

9 h 43 : la Pologne affirme avoir démantelé un réseau d'espionnage russe

La Pologne a affirmé jeudi 15 mars avoir entièrement démantelé un réseau d'espionnage russe œuvrant en soutien à l'offensive lancée par Moscou en Ukraine.

"Tout le réseau a été démantelé", a déclaré le ministre polonais de la Défense Mariusz Blaszczak à la radio publique polonaise PR1. "C'était un groupe d'espionnage, un groupe de personnes qui collectaient des informations pour ceux qui ont attaqué l'Ukraine", a-t-il ajouté. "La menace était réelle", a insisté le ministre, sans donner d'autres précisions.

4 h 41 :  la Russie veut récupérer le drone américain en Mer Noire, Washington enquête

La Russie a dit vouloir repêcher le drone américain qu'elle est accusée d'avoir fait s'abîmer en mer Noire et qui prouve selon elle l'implication des États-Unis dans les opérations en Ukraine. Washington a annoncé de son côté enquêter sur les motivations de Moscou dans cet incident.

Mercredi soir, le ministre russe de la DĂ©fense SergueĂŻ ChoĂŻgou a estimĂ© que l'une des causes de l'incident Ă©tait le "renforcement" des opĂ©rations d'espionnage amĂ©ricaines. "Les causes de l'incident sont la non-observation par les États-Unis de la zone de limitation des vols annoncĂ©e par la Russie et Ă©tablie du fait de la conduite de l'opĂ©ration militaire spĂ©ciale (en Ukraine), ainsi que le renforcement des activitĂ©s de renseignement contre les intĂ©rĂŞts de la Russie", a indiquĂ© le ministre, citĂ© dans un communiquĂ© de son ministère. "La Russie ne souhaite pas une telle Ă©volution des Ă©vĂ©nements mais elle rĂ©agira dĂ©sormais proportionnellement Ă toute provocation", ajoute le texte.Â

Avec AFP et Reuters

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne