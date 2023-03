En direct : le mandat d'arrêt de la CPI contre Poutine "est justifié", estime Biden

Heure par heure

Le mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale contre Vladimir Poutine pour crime de guerre est "justifié", a assuré vendredi le président américain Joe Biden. De son côté, la Russie a qualifié ce mandat d'arrêt de "nul et non avenu". Suivez en direct les derniers développements du conflit en Ukraine.

1 h 26 : Le mandat d'arrêt de la CPI contre Poutine "est justifié", estime Biden

Le mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale contre Vladimir Poutine pour crime de guerre est "justifié", a dit vendredi Joe Biden.

Le président américain, s'exprimant devant des journalistes à la Maison Blanche, a rappelé que l'institution n'était pas reconnue par les États-Unis, mais a estimé que sa décision envoyait néanmoins "un signal très fort".

03:58

0 h 30 : Volodymyr Zelensky salue une décision "historique" de la CPI

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué vendredi la décision "historique" de la Cour pénale internationale d'émettre un mandat d'arrêt à l'encontre de Vladimir Poutine pour crime de guerre.

"Une décision historique, qui marque le début d'une responsabilité historique", a déclaré M. Zelensky dans une vidéo publiée sur Telegram.

0 H : la Russie juge "nul et non avenu" le mandat d'arrêt de la CPI contre Poutine

Les haut responsables russes ont rejeté vendredi le mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale à l'encontre du président Vladimir Poutine, estimant qu'elle n'avait aucune valeur juridique pour la Russie.

"La Russie, comme un certain nombre d'États, ne reconnaît pas la compétence de ce tribunal, par conséquent, du point de vue de la loi, les décisions de ce tribunal sont nulles et non avenues", a dit aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Dmitri Peskov a estimé que l'idée même d'une arrestation de Vladimir Poutine était "scandaleuse et inacceptable".

La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a elle évoqué une décision de la CPI "dénuée de sens", "y compris d'un point de vue juridique".

01:47

Avec AFP et Reuters

