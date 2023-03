Nouvelle tentative de dialogue entre la Serbie et le Kosovo sous l'égide de l'UE

Le Premier ministre kosovar, Albin Kurti, à son arrivée en Macédoine du Nord, le 18 mars 2023. © Armend Nimani, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

Les dirigeants du Kosovo et de la Serbie se retrouvent, samedi, en Macédoine du Nord, pour tenter d'apaiser leurs relations diplomatiques plus de deux décennies après une guerre meurtrière entre rebelles indépendantistes kosovars et forces serbes.