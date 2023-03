🔴 En direct : Xi Jinping débute sa visite d'État en Russie et espère jouer les médiateurs

Heure par heure

Xi Jinping et Vladimir Poutine lors d'un sommet Ă Brasilia, le 13 novembre 2019.

Le président chinois Xi Jinping entame, lundi, une visite d'État en Russie. Il cherche à jouer le médiateur dans la guerre menée par Vladimir Poutine en Ukraine. De son côté, l'Union européenne finalise cette semaine un plan pour financer des achats communs de munitions d'artillerie pour Kiev. Suivez en direct les derniers développements du conflit.

5 h : l'UE finalise un plan pour soutenir l'Ukraine

L'Union européenne finalise cette semaine un plan de 2 milliards d'euros pour financer des achats communs de munitions d'artillerie. Le projet doit permettre de fournir aux forces ukrainiennes au moins un million d'obus de 155 mm et de reconstituer les stocks stratégiques des pays de l'UE, dont certains sont proches de l'épuisement.

"Nous n'avons pas encore de fumée blanche", a confié dimanche un responsable européen. "Deux États membres, les Pays-Bas et l'Italie, ont encore des réserves, mais il n'y a pas de blocage. Elles devraient pouvoir être levées pour la réunion des ministres des Affaires étrangères et de la Défense lundi à Bruxelles", a expliqué un diplomate. L'accord sera ensuite soumis aux dirigeants de l'UE pour leur sommet jeudi et vendredi.

4 h 28 : Vladimir Poutine reçoit Xi Jinping

Le président russe Vladimir Poutine attend plus que jamais un signe de soutien de la part de son homologue chinois, Xi Jinping, qu'il reçoit à Moscou ce lundi.

Cette visite, la première de Xi Jinping depuis sa reconduction pour un troisième mandat inédit, devrait être vantée par la Russie comme l'illustration qu'elle dispose d'un puissant allié disposé à faire front à ses côtés face à des Occidentaux hostiles.

1 h 33 : une conférence des ministres de la Justice pour financer la CPI sur l'Ukraine

La mobilisation de moyens supplémentaires pour soutenir l'enquête de la Cour pénale internationale (CPI) sur les crimes de guerre présumés commis en Ukraine devrait être annoncée lors de la conférence internationale des ministres de la Justice à Londres, lundi.

La CPI a engagé une enquête sur de possibles crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis dans le cadre de la guerre lancée par Moscou contre l'Ukraine. Vendredi, elle a émis un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine et la commissaire russe aux droits des enfants, Maria Lvova-Belova, pour le crime de guerre de "déportation illégale" d'enfants ukrainiens.

Pour mener ses investigations, la CPI a besoin de moyens financiers et techniques et en décembre dernier, son procureur Karim Khan, qui sera présent à la conférence de Londres, avait appelé la communauté internationale à augmenter son soutien à l'institution.

0 h 46 : Londres et Kiev vont signer un accord sur le commerce numérique

Le Royaume-Uni et l'Ukraine vont signer virtuellement lundi un accord sur le commerce numĂ©rique visant Ă faciliter les Ă©changes entre les deux pays, dans le cadre du soutien britannique Ă Kiev face Ă l'invasion russe.Â

Cet accord permet à l'Ukraine un "accès garanti aux services financiers cruciaux pour les efforts de reconstruction" grâce à la "facilitation" de la circulation des données, selon un communiqué du ministère britannique du commerce.

​​​Outre cet accord, le Royaume-Uni annonce l'extension de la suppression des droits de douane sur toutes les importations de produits ukrainiens jusqu'à mars 2024.

Avec AFP et Reuters

