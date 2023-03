🔴 En direct : le Premier ministre japonais Fumio Kishida attendu en Ukraine

Heure par Heure

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida doit rencontrer mardi le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Kiev lors d'une visite surprise en Ukraine. Le ministère ukrainien de la Défense affirme que des missiles de croisière russes ont été détruits dans une explosion en Crimée. Suivez les dernières informations de la guerre en Ukraine heure par heure.

5 h 50 : nouvelles discussions Xi-Poutine Ă Moscou

Vladimir Poutine et Xi Jinping doivent se retrouver mardi 21 mars pour des discussions officielles au deuxième jour de la visite du président chinois en Russie. Les deux hommes devraient logiquement aborder à nouveau le conflit en Ukraine, Pékin ayant proposé le mois dernier un plan de paix, mais aussi leur coopération au sens large et l’approfondissement de leurs liens économiques, avec la signature attendue d’accords.

La visite d’État de trois jours de Xi Jinping en Russie est une occasion pour Vladimir Poutine de s’afficher avec un allié de poids, alors qu’il est de plus en plus isolé en Occident et visé depuis la semaine dernière par un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale (CPI).

4 h : l e Premier ministre japonais Fumio Kishida en route pour l'Ukraine

Le Premier ministre du Japon Fumio Kishida est en route vers Kiev pour une visite surprise et une rencontre, mardi, avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, a annoncé le ministère des Affaires étrangères nippon.

Fumio Kishida va "transmettre au président Zelensky son respect pour le courage et la persévérance du peuple ukrainien qui défend sa patrie sous son commandement, ainsi que la solidarité et le soutien infaillible à l’Ukraine du Japon et du G7", dont le pays d’Asie est l’hôte cette année, a déclaré le ministère dans un communiqué.

Fumio Kishida était le seul dirigeant membre du groupe à ne pas encore être allé à Kiev depuis l’invasion russe en février 2022. Il était régulièrement appelé à se rendre en Ukraine. En février, le président américain Joe Biden avait lui aussi effectué une visite surprise à Kiev.

0 h 19 : des missiles de croisière russes détruits dans une explosion en Crimée, selon Kiev

Le ministère ukrainien de la Défense a déclaré lundi soir qu'une explosion dans le nord de la péninsule de Crimée a provoqué la destruction de missiles de croisière russes destinés à être utilisés par la flotte de la marine russe déployée en mer Noire.

Via les réseaux sociaux, la direction du renseignement du ministère a indiqué qu'une "explosion dans la ville de Dzhankoi, dans le nord de la Crimée temporairement occupée, a détruit des missiles de croisière russes Kalibr-KN alors qu'ils étaient transportés par voie ferrée". Ces missiles, a-t-elle ajouté, étaient destinés à être lancés depuis des bâtiments de la marine russe en mer Noire et disposaient d'une portée de plus de 2 500 kilomètres.

D'après le chef de l'administration locale, nommé par Moscou, la ville de Dzhankoi a été la cible d'attaques aux drones. Un homme de 33 ans a été blessé tandis qu'une maison, une école et un supermarché ont pris feu, a déclaré Ihor Ivine, cité par l'agence de presse TASS.

