Heure par Heure

🔴 En direct : la sûreté de la centrale nucléaire de Zaporijjia dans un état "précaire"

La centrale nucléaire de Zaporijjia, dans la ville d'Enerhodar, en Ukraine, le 11 septembre 2022. © AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 2 mn

Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, la "dernière ligne électrique de secours" de la centrale ukrainienne de Zaporijjia, endommagée depuis le 1er mars, reste "déconnectée et en réparation". Or, elle lui permet en dernier recours d'assurer la sûreté et la sécurité nucléaires, en refroidissant notamment ses réacteurs. Suivez les derniers développements de la guerre en Ukraine heure par heure.