🔴 En direct : les forces russes n'excluent pas de se rendre à Kiev ou Lviv, prévient Medvedev

Heure par Heure

Dmitri Medvedev a affirmé qu'à ce stade de la guerre, aucun scénario ne pouvait être écarté, évoquant la possibilité d'un assaut russe sur Kiev ou Lviv. De son côté, un commandant ukrainien a fait savoir que les troupes ukrainiennes, sur la défensive pendant des mois, allaient bientôt contre-attaquer profitant d'un affaiblissement des forces russes sur le front. Suivez les derniers développements de la guerre en Ukraine heure par heure.

Publicité Lire la suite

6 h 18 :Â Dmitri Medvedev n'Ă©carte pas le scenario d'un assaut Ă Kiev ou LvivÂ

"Les forces russes pourraient devoir avancer jusqu'à Kiev ou Lviv en Ukraine", a déclaré l'ancien président de la Russie Dmitri Medvedev, lors d'une interview accordée aux russes.

"Rien ne peut être exclu ici. Si vous devez aller à Kiev, alors vous devez aller à Kiev, si vous devez aller à Lviv, alors vous devez aller à Lviv afin de détruire cette infection", a déclaré Dmitri Medvedev, cité par RIA Novosti.

4 h 56 : l'Ukraine se prépare à lancer une contre-offensive

Les troupes ukrainiennes, sur la défensive pendant des mois, vont bientôt contre-attaquer car l'offensive russe semble faiblir, a dit un commandant ukrainien.

Le président Volodymyr Zelenskiy a tout de même averti que, sans un approvisionnement plus rapide en armes, la guerre pourrait durer des années.

0 h 28 : l es Russes de Pussy Riot distinguées aux États-Unis pour leur esprit de résistance

Le groupe contestataire punk et féministe russe Pussy Riot, va être distingué en mai, aux États-Unis, par un prix honorant l'esprit de résistance grâce à la musique, notamment contre la guerre de la Russie en Ukraine, ont annoncé, jeudi, les organisateurs.

Le 6 mai, elles recevront la distinction "Woody Guthrie", du nom d'un chanteur et compositeur américain de folk (1912-1967) considéré comme un musicien de gauche, classé parfois socialiste, révolutionnaire voire anarchiste, et qui défendait les plus pauvres et les opprimés.

Les derniers récipiendaires de ce prix sont Bruce Springsteen, Joan Baez ou Pete Seeger.

Â

Avec AFP et Reuters

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne