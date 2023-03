L'actu en dessin : frappée par la sécheresse, la France se prépare à de nouvelles restriction d'eau

Cartooning for peace

L'épisode de sécheresse qu'a traversé la France cet hiver augure de nouvelles restrictions d'eau à venir. La pénurie ne touche pas que l'Hexagone mais le monde entier. L'humanité épuise "goutte après goutte" les ressources en eau de la planète, a alerté l'ONU le 22 mars lors d'une conférence pour tenter de répondre aux besoins de milliards de personnes, en danger face à une crise mondiale de l'eau "imminente".

Les pluies du mois de mars n'y font rien. La situation est "toujours préoccupante" dans plusieurs départements français, s'alarme Météo France, à la sortie d'un hiver exceptionnellement sec. À l'échelle du pays, la pluviométrie a été excédentaire de 15 % en septembre, mais a connu un lourd déficit de -35 % le mois d'octobre qui a suivi.

Si les mois de novembre, décembre et janvier "ont été relativement proches de la normale", la pluie n'est plus tombée sur le pays pendant 32 jours (entre le 21 janvier et le 21 février). Il s'agit de la plus longue série de jours consécutifs sans précipitations. En février, le déficit était de -75 %.

Le phénomène ne touche pas que la France mais le monde entier. L'humanité "vampirique" épuise "goutte après goutte" les ressources en eau de la planète, a alerté l'ONU avant le début, mercredi 22 mars, d'une conférence pour tenter de répondre aux besoins de milliards de personnes, en danger face à une crise mondiale de l'eau "imminente".

"Une surconsommation et un surdéveloppement vampiriques, une exploitation non durable des ressources en eau, la pollution et le réchauffement climatique incontrôlé sont en train d'épuiser, goutte après goutte, cette source de vie de l'humanité", s'alarme le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans l'avant-propos d'un rapport publié à quelques heures de cette conférence des Nations unies sur l'eau, inédite depuis près d'un demi-siècle. "L'humanité s'est engagée aveuglément sur un chemin périlleux", souligne-t-il. Et "nous en subissons tous les conséquences".

Une situation préoccupante que le caricaturiste Urbs a choisi de traiter avec humour. Né à Limoges en 1970, Rodolphe, alias Urbs, est dessinateur de presse. Il dessine pour les journaux Le Résistant, Sud-Ouest, Dazibao, et Le Canard enchaîné et appartient au collectif de caricaturistes "Cartooning for peace".

Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs engagés à promouvoir, par l’universalité du dessin de presse, la liberté d’expression, les droits de l’Homme et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances.

