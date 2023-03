L'Écosse se choisit un nouveau Premier ministre

La Première ministre écossaise démissionnaire, Nicola Sturgeonn lors d'une conférence de presse à Édimbourg le 15 février 2023. © Jane Barlow, AP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 4 mn

Plus d'un mois après la démission surprise de la cheffe du gouvernement écossais, Nicola Sturgeon, les membres du parti indépendantiste SNP doivent départager les trois candidats au poste. Les actuels ministres des Finances, Kate Forbes, et de la Santé, Humza Yousaf, font figure de favoris face à Ash Regan, une ancienne ministre de Nicola Sturgeon. Le scrutin a commencé il y a deux semaines et les résultats seront connus dans la journée.