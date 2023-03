🔴 En direct : le chef de l'AIEA attendu à la centrale nucléaire de Zaporijjia

HEURE PAR HEURE

Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) Rafael Grossi est attendu dans la matinée à la centrale nucléaire de Zaporijjia. De son côté, le président américain Joe Biden a estimé mardi que l'annonce par son homologue russe Vladimir Poutine d'un déploiement d'armes nucléaires "tactiques" en Biélorussie était "dangereuse". Suivez en direct les derniers développements de la guerre en Ukraine.

7 h 34 :Â Zelensky invite Xi Jinping Ă se rendre en Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a invité son homologue chinois Xi Jinping à se rendre en Ukraine.

"Nous sommes prêts à le voir ici", a déclaré Volodymyr Zelensky lors d'une interview à Associated Press, diffusée mercredi par l'agence de presse américaine.

Xi Jinping et Volodymyr Zelensky ne se sont plus parlé depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

La Chine a présenté le mois dernier un plan en douze points pour une "résolution politique de la crise ukrainienne".

Le président chinois a discuté du conflit avec son "cher ami" Vladimir Poutine lors d'une visite d'Etat à Moscou la semaine dernière.

7 h 19 : les forces ukrainiennes bombardent Melitopol, selon les médias russes

Les forces ukrainiennes ont bombardé la ville de Melitopol, dans le sud-est de l'Ukraine, occupée depuis l'an dernier par les forces russes, ont rapporté les médias russes.

Le maire déchu et exilé de Melitopol, Ivan Fedorov, a déclaré sur Telegram que plusieurs explosions avaient été entendues dans la ville.

L'agence de presse russe TASS, citant les autorités pro-Kremlin installées dans la région, a indiqué que les bombardements ukrainiens avaient endommagé le système d'alimentation électrique de la ville et que le courant avait été coupé à Melitopol et dans des villages des environs.

Un dépôt de locomotives a également été détruit, mais, selon les premières informations, il n'y a pas eu de victimes, a précisé l'agence TASS.

6 h 04 : le chef de l'AIEA attendu à la centrale nucléaire de Zaporijjia

Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) Rafael Grossi est attendu mercredi à la centrale nucléaire de Zaporijjia, en Ukraine, occupée par les forces russes et dont la communauté internationale craint pour la sécurité.

Rafael Grossi et sa délégation doivent arriver sur le site dans la matinée et en repartir dans l'après-midi, selon l'agence Tass citant un responsable de l'opérateur russe Rosenergoatom. Il s'agit de la deuxième visite de Rafael Grossi à Zaporijjia, la plus grande centrale nucléaire d'Europe, depuis le début du conflit en février 2022.

4 h 34 : la Russie débute des exercices militaires avec des missiles balistiques intercontinentaux

Les forces des fusées stratégiques de la Fédération de Russie ont entamé des exercices militaires, qui comprennent notamment des missiles balistiques intercontinentaux de type Iars, a annoncé mercredi le ministère russe de la Défense.

"Au total, plus de 3 000 militaires participeront à ces exercices et près de 300 équipements y seront inclus", a indiqué le ministère dans un communiqué diffusé sur Telegram.

0 h 14 : l 'annonce par Poutine du déploiement d'armes nucléaires en Biélorussie est "dangereuse", fustige Joe Biden

Joe Biden a estimé mardi que l'annonce par son homologue russe Vladimir Poutine d'un déploiement d'armes nucléaires "tactiques" en Biélorussie était "dangereuse". "Ce sont des paroles dangereuses et c'est préoccupant", a jugé le président américain à la Maison Blanche auprès de journalistes.

Vladimir Poutine a affirmé samedi que Moscou allait déployer des armes nucléaires "tactiques" sur le territoire de son allié, la Biélorussie, située aux portes de l'Union européenne.

Cette annonce est intervenue plus d'un an après l'invasion russe de l'Ukraine, frontalière à la fois de la Russie et de la Biélorussie, et dont l'armée est jusqu'ici parvenue à contrer l'avance des forces de Moscou.

L'essentiel de la journée du 28 mars

Le Comité international olympique a recommandé mardi la réintégration des sportifs russes et biélorusses aux compétitions internationales, mais décidera "au moment approprié" de leur participation aux JO-2024 de Paris. De son côté, le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba a exigé que Moscou se retire de "chaque mètre carré" de l’Ukraine, soulignant qu'il ne pouvait y avoir de paix avec la Russie "à n'importe quel prix".

En France, l'Assemblée nationale a reconnu comme un génocide l'Holodomor, cette famine provoquée au début des années 1930 en Ukraine par les autorités soviétiques, à l'origine de la mort de plusieurs millions de personnes.

Avec AFP et Reuters

