À Rome, des militants écologistes noircissent l'eau de la fontaine Barcaccia

Des militants de l'organisation Last Generation ont jeté un liquide noir dans la célèbre fontaine Barcaccia, située sur la place d'Espagne, à Rome. Un geste qui, selon eux, "préfigure le scénario de fin du monde".

Des militants environnementalistes ont noirci l'eau d'une fontaine romaine monumentale place d'Espagne à Rome, samedi 1er avril, lors d'une manifestation qui, selon eux, évoquait un scénario de "fin du monde".

Trois militants de l'organisation Last Generation ont ainsi versé du carbone liquide à base de légumes dans la Barcaccia, chef-d'œuvre baroque du XVIIe siècle situé au pied de l'escalier de la Trinité-des-Monts, avant d'être escortés par la police.

La fontaine, en forme de bateau, a été conçue par le célèbre sculpteur italien Pietro Bernini.

Rendre l'eau noire "préfigure le scénario de 'fin du monde' vers lequel nous nous dirigeons, alors que nous appuyons de plus en plus sur l'accélérateur : la sécheresse alternant avec des inondations dévastatrices, qui mettront fin à la vie sur Terre", a indiqué Last Generation dans un communiqué.

Un "mauvais" geste

"Rome est à la pointe de la lutte contre le changement climatique et de la protection de son patrimoine artistique. Jeter un liquide noir dans la Barcaccia et risquer de l'abîmer est un geste absolument mauvais qui n'aide pas l'environnement", a twitté le maire de Rome, Roberto Gualtieri.

Last Generation a commencé à organiser des manifestations pacifiques mais perturbatrices en Italie l'année dernière avant les élections générales, exhortant les politiciens de tous les partis à faire du changement climatique leur priorité.

>> À voir aussi : Actions choc et "non-violence"... Plongée au cœur du nouvel activisme écolo en Europe

Les manifestations en Italie font partie d'une série d'actions à travers l'Europe pour attirer l'attention sur le changement climatique.

Les militants ont aspergé de soupe, de purée de pommes de terre ou de peinture lavable divers sites patrimoniaux ou objets d'art dans des musées.

