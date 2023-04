🔴 En direct : Wagner revendique la prise de Bakhmout, l'armée ukrainienne dit "tenir" la ville

HEURE PAR HEURE

Capture d'écran d'une vidéo postée sur le compte Telegram @concordgroup_official le 3 mars 2023 et montrant Evguéni Prigojine, le chef du groupe paramilitaire russe Wagner, dans un lieu non dévoilé.

Le groupe paramilitaire russe Wagner a revendiqué lundi la prise de la mairie de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, affirmant que cette conquête signifiait qu'il contrôlait désormais la ville "au sens légal". De son côté, l'armée ukrainienne affirmait dimanche soir "tenir" encore Bakhmout. Suivez en direct les derniers développements sur la guerre en Ukraine.

2 h 06 : l 'armée ukrainienne affirme "tenir" encore Bakhmout

L'armée ukrainienne a affirmé dimanche soir "tenir" encore la ville de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, dont le groupe paramilitaire russe Wagner a revendiqué la prise "au sens légal" après en avoir conquis la mairie.

"L'ennemi n'a pas arrêté son assaut sur Bakhmout. Cependant, les défenseurs ukrainiens tiennent courageusement la ville en repoussant de nombreuses attaques ennemies", a indiqué l'état-major ukrainien sur sa page Facebook.

0 h 27 : Wagner revendique la prise de la mairie de Bakhmout

"Au sens légal, Bakhmout a été capturée. L'ennemi est concentré dans les zones ouest", a déclaré lundi 3 avril le chef du groupe paramilitaire russe Wagner Evguéni Prigojine sur sa chaîne Telegram.

Une vidéo accompagnant son message montre Evguéni Prigojine brandissant un drapeau russe avec une inscription en l'honneur de Vladlen Tatarskiï, le blogueur militaire russe fervent défenseur de l'offensive en Ukraine tué dimanche par l'explosion d'une bombe à Saint-Pétersbourg. "Les commandants des unités qui ont pris la mairie et tout le centre iront hisser ce drapeau", a-t-il déclaré. "Voici l'entreprise militaire privée Wagner, voici les gars qui ont pris Bakhmout. D'un point de vue juridique, elle est à nous", clame-t-il.

Ville de quelque 70 000 habitants avant la guerre, Bakhmout est le théâtre de combats particulièrement violents depuis des mois.

L'essentiel de la journée du 2 avril

Une "attaque massive" de missiles russes a fait dimanche six morts dans des quartiers d'habitation de Kostiantynivka, près de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, dont le président Volodymyr Zelensky a salué la résistance face à "la plus grande force contre l'humanité de notre temps".

Un blogueur militaire russe connu, fervent défenseur de l'offensive militaire en Ukraine, a été tué et 25 autres personnes blessées par "un engin explosif" dans un café à Saint-Pétersbourg, dans le nord-ouest de la Russie, selon les autorités.

Avec AFP et Reuters

