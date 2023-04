🔴 En direct : la Finlande rejoint l'Otan, tournant historique pour l'Alliance

HEURE PAR HEURE

La Finlande devient mardi le 31e membre de l'Otan, un tournant stratégique provoqué par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Des drones russes ont frappé le port ukrainien d'Odessa, sur la mer Noire, et ont fait des "dégâts", ont annoncé tôt dans la matinée les autorités locales. Suivez heure par heure les derniers développements du conflit.

6 h 45 : des Russes et des Biélorusses aux championnats du monde de taekwondo

Le Comité international olympique (CIO) avait émis des recommandations la semaine dernière pour que les athlètes russes et biélorusses puissent reprendre les compétitions internationales, depuis leur interdiction l'année dernière à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. C'est chose faite pour le taekwondo.

Le World Taekwondo, instance dirigeante de ce sport, a déclaré les autoriser à revenir en tant que sportifs "neutres". Un comité supervisera un processus de vérification pour "s'assurer de la stricte neutralité" des athlètes individuels et de leur staff.

6 h 31 : l'Ukraine dit avoir détruit des drones russes de fabrication iranienne dans la région d'Odessa

Les forces de défense ukrainiennes ont détruit 14 des 17 drones Shahed de fabrication iranienne lancés par la Russie sur la région d'Odessa dans la nuit.

Ces drones ont été lancés "vraisemblablement à partir de la région de la côte est de la mer d'Azov", d'après l'armée ukrainienne, qui indique que, selon les premières informations, il n'y a pas eu de pertes humaines. Une entreprise a été touchée, provoquant un incendie rapidement maîtrisé.

3 h 49 : l a Finlande rejoint l'Otan, tournant historique pour l'Alliance

Après trois décennies de non-alignement militaire, la Finlande rejoint mardi l'Otan, un tournant stratégique provoqué par l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Lors d'une cérémonie chargée en symboles, le pays nordique, qui partage une frontière de 1 300 kilomètres de long avec la Russie, deviendra le 31e membre de l’Alliance, le jour anniversaire de sa création, le 4 avril 1949.

Après la remise des documents d'adhésion au secrétaire d'État américain Antony Blinken, gardien du traité fondateur de l'organisation, le drapeau finlandais sera hissé dans la cour d'honneur du siège de l'organisation à Bruxelles à 15 h 30 (13 h 30 GMT), entre ceux de l'Estonie et de la France, suivant l'ordre alphabétique.

2 h 41 : u n conseiller du président brésilien Lula a rencontré Poutine

Un conseiller du président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a rencontré Vladimir Poutine le 25 mars à Moscou pour discuter de l'Ukraine, a indiqué lundi à l'AFP une source de la présidence à Brasilia.

Celso Amorim, le principal conseiller du président Lula pour les affaires internationales, s'est entretenu avec le président russe au Kremlin pendant une heure, selon cette source. Celso Amorim a également déjeuné avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui est attendu au Brésil le 17 avril, selon la même source.

Lula a formulé fin janvier une proposition, aux contours encore flous, de médiation dans le conflit en Ukraine par un groupe de pays. Le président brésilien doit présenter ce projet à son homologue chinois Xi Jinping à Pékin le 13 avril prochain.

"Dire que les portes sont ouvertes serait exagéré, mais affirmer qu'elles sont fermées n'est pas vrai non plus", a déclaré lundi Celso Amorim à la chaîne CNN Brasil, en évoquant les chances de succès de cette proposition après sa rencontre avec Vladimir Poutine.

1 h 49 : des drones russes frappent le port ukrainien d’Odessa

Des drones russes ont frappé le port ukrainien d'Odessa, sur la mer Noire, et ont fait des "dégâts", ont annoncé tôt mardi les autorités locales. "L'ennemi vient de frapper Odessa et le district d'Odessa avec des attaques d'UAV" (véhicules aériens sans pilote), a indiqué l'administration locale sur Facebook. "Il y a des dégâts", a-t-elle ajouté, sans plus de précisions.

L'essentiel de la journée du 3 avril

Le président russe Vladimir Poutine a décoré à titre posthume un blogueur militaire tué la veille dans une attaque à la bombe, une affaire dans laquelle Moscou a accusé l'Ukraine et des "agents" de l'opposant Alexeï Navalny. Une jeune femme soupçonnée d'avoir pris part à l'attentat a été arrêtée. La Russie a par ailleurs annoncé son intention de renforcer ses capacités militaires près de la Finlande, qui devient mardi membre de l'Otan.

Avec AFP et Reuters

