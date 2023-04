Convoy, une nouvelle milice russe pour faire de l'ombre au groupe Wagner ?

Guerre en Ukraine

Née en Crimée en 2022, la milice privée Convoy est de plus en plus médiatisée et recrute de nouveaux combattants. Selon les renseignements britanniques, le Kremlin chercherait à favoriser l’émergence d’autres groupes de mercenaires pour concurrencer Wagner, devenue trop puissante aux yeux de certains responsables russes.

Est-ce l’émergence d’un nouvel acteur dans le conflit ukrainien ? Alors que le groupe Wagner joue un rôle central dans le dispositif militaire russe depuis le début de l’invasion russe, une autre milice baptisée "Convoy" gagne en visibilité ces dernières semaines et pourrait devenir un nouveau sous-traitant de la guerre du Kremlin contre Kiev.

À l’origine de cette armée privée crée fin 2022 : Serguei Axionov. Né en Modalvie, cet ancien homme d’affaires soupçonné de liens avec le crime organisé, a connu une ascension politique éclair au point d’être nommé Premier ministre de la Crimée par Vladimir Poutine en 2014. Grand artisan du rattachement de ce territoire ukrainien à la Russie, ce fidèle parmi les fidèles dirige aujourd’hui la péninsule occupée.

“En Russie, les milices privées ne sont pas une nouveauté. En dehors d'Evgueni Prigojine à l’origine de Wagner en 2014, on peut citer la milice de Ramzan Kadyrov, le leader tchétchène. Il s’agit pour ces ‘entrepreneurs d’influence’, hommes politiques ou oligarques de soutenir le régime et de diffuser leur influence et celle de la Russie à l’international”, rappelle Lukas Aubin, directeur de recherche à l’IRIS et auteur de "Géopolitique de la Russie" (Ed. La Découverte).

Pour le moment, peu d’informations ont filtré sur le fonctionnement et l’organisation de “Convoy”. Sur son profil Telegram, crée en novembre 2022, le groupe a récemment lancé plusieurs campagnes de recrutement pour grossir ses rangs. Selon une enquête du média indépendant russe, Important stories, la milice compte 300 combattants qui opèrent en Crimée et dans le sud de l’Ukraine, dans la région de Kherson.

Selon un ancien membre de l’unité de mercenaires interrogé par Important stories, les engagés signent deux contrats : un avec Convoy et un autre avec le ministère russe de la Défense. Chaque combattant gagnerait environ 2 500 dollars par mois. Ceux qui serviraient pendant une année complète se verraient également promettre des terres en Crimée ou en Abkhazie.

Un rival pour Wagner ?

Difficile de savoir aujourd'hui quel rôle Convoy pourrait jouer en Ukraine alors que Wagner accapare toutes les ressources disponibles et l'attention médiatique. Son émergence s'inscrit toutefois dans un contexte de fortes tensions entre le patron de Wagner et le ministère russe de la Défense. Depuis plusieurs mois, les ambitions politiques d’Evgueni Prigojine et ses sorties tonitruantes sur l’incompétence supposée du commandement de l’armée régulière exaspèrent à Moscou.

Alors que les mercenaires de Wagner peinent à venir à bout de la résistance ukrainienne à Bakhmout, certains responsables russes voudraient mettre définitivement sur la touche l’ancien cuisinier de Poutine. Selon le renseignement britannique, le Kremlin aurait donc pour objectif de réduire "le rôle prépondérant" de la milice de Prigojine en Ukraine en favorisant d’autres armées privées.

>> À lire sur France24.com : Bakhmout, ville-clé où les ambitions d'Evgueni Prigojine se cachent pour mourir ?

“Le commandement militaire cherche probablement une milice alternative sur laquelle il a plus de contrôle. Cependant, aucune armée privée ne peut actuellement rivaliser avec Wagner en termes d’effectif ou de puissance de combat”, précise cette note publiée le 4 avril.

Avec environ 50 000 hommes actifs en Ukraine à la mi-décembre, dont une majorité de repris de justice recrutés dans les prisons russes, les hommes de Wagner apparaissent en effet comme des supplétifs indispensables à l’armée russe qui a désespérément besoin de nouvelles recrues alors que Kiev se prépare à lancer une contre-offensive d’envergure.

Un pouvoir “opportuniste”

D’autres éléments tendent à nuancer l’idée d’une rivalité naissante entre les deux groupes. Tout d’abord, les relations entre Axionov et Prigojine semblent excellentes. Axionov avait notamment menacé d’appliquer la peine de mort pour les fonctionnaires russes qui rechigneraient à envoyer des munitions aux miliciens de Wagner. Une initiative que Prigojine avait chaudement salué.

Par ailleurs, le commandant de Convoy est un proche de Prigojine, selon une enquête menée par Bellingcat et Insider. Konstantin Pikalov, alias Mazai, n'est autre que l’ancien bras droit du patron de Wagner et un ancien personnage clé des activités du groupe en Centrafrique.

>> À lire aussi : "D'escadrons de la mort" à "chair à canon", l'année sanglante des mercenaires du groupe Wagner

"On ignore aujourd’hui si les deux hommes sont en conflit. Néanmoins, cette multiplication des groupes armés privés montre bien qu’il y a des dissensions au sein du pouvoir russe", note Lukas Aubin. "Le gouvernement russe n’a plus vraiment le choix de toute façon. L’armée est en difficulté et ces milices apparaissent comme des alternatives".

Ces deux milices pourraient toutefois parfaitement cohabiter tant qu’elles servent les intérêts du Kremlin. "Le pouvoir de Poutine est un pouvoir opportuniste où tous les moyens sont bons", affirme Lukas Aubin. "Avoir de son côté des miliciens puissants, c’est un atout même si c’est une construction qui peut paraître instable".

