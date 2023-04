🔴 En direct : Lula suggère que l'Ukraine renonce à la Crimée pour mettre fin à la guerre

HEURE PAR HEURE

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a suggéré jeudi à l'Ukraine de céder la péninsule de Crimée à la Russie pour mettre fin à la guerre, estimant que le président ukrainien Volodymyr Zelensky "ne peut pas tout vouloir". Suivez heure par heure les derniers développements du conflit en Ukraine.

3 h 50 : Serguei Lavrov en visite en Turquie

Le chef de la diplomatie russe Serguei Lavrov doit évoquer vendredi en Turquie l'avenir de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes dont Ankara est l'un des promoteurs.

Serguei Lavrov, arrivé jeudi soir, sera reçu par son homologue Mevlüt Cavusoglu avant une conférence de presse à la mi-journée, selon les autorités turques. Un responsable a indiqué à l'AFP, sous couvert d'anonymat, que Serguei Lavrov serait aussi reçu par le président Recep Tayyip Erdogan, en campagne pour sa réélection le 14 mai.

La Russie et la Turquie agissent de concert dans plusieurs dossiers internationaux et Moscou fait valoir la nécessité de "synchroniser les montres" avec Ankara, selon le ministère russe des affaires étrangères. Parmi les points à l'ordre du jour, "l'application de l'accord sur les céréales" ukrainiennes dans lequel Recep Tayyip Erdogan s'est personnellement impliqué lors de sa signature en juillet 2022 à Istanbul.

3 h 32 : Lula suggère que l'Ukraine renonce à la Crimée pour mettre fin à la guerre

Le président russe Vladimir Poutine "ne peut pas s'emparer du territoire de l'Ukraine. Peut-être discutera-t-on de la Crimée. Mais ce qu'il a envahi en plus, il doit y repenser", a déclaré le président brésilien Lula jeudi pendant une rencontre avec des journalistes à Brasilia. "Zelensky ne peut pas tout vouloir non plus", a poursuivi le président brésilien. "Le monde a besoin de tranquillité (...) Nous devons trouver une solution", a-t-il ajouté.

L'Ukraine refuse de négocier avec Moscou sans retrait préalable des troupes russes de tout son territoire, y compris de la Crimée annexée par la Russie en 2014.

Lula a formulé fin janvier une proposition, aux contours encore flous, de médiation dans le conflit en Ukraine par un groupe de pays. Le président brésilien doit présenter ce projet à son homologue chinois Xi Jinping à Pékin la semaine prochaine. Le chef d'État brésilien s'est dit "confiant" quant aux chances de succès de ce projet, espérant que le groupe de pays "sera créé" à son retour de Chine.

Le principal conseiller de Lula pour les affaires internationales, Celso Amorim, a rencontré fin mars à Moscou Vladimir Poutine et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, qui est par ailleurs attendu au Brésil le 17 avril.

L'essentiel de la journée du 6 avril

Le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, a reconnu jeudi que ses hommes continuaient à subir des pertes dans les combats en Ukraine, à l'occasion de la visite d'un cimetière qui "continue de s'agrandir".

La Russie a dit jeudi avoir repoussé un groupe de "saboteurs" ukrainiens qui tentaient de s'infiltrer sur son territoire via la région frontalière de Briansk, où un pilote ukrainien avait déjà été arrêté la veille.

Emmanuel Macron a incité jeudi le président chinois Xi Jinping à "ramener la Russie à la raison" vis-à -vis de l'Ukraine et l'a pressé de ne pas livrer d'armes à Moscou, au cours d'un entretien à Pékin qui s'est conclu par des appels à des pourparlers de paix.

Avec AFP et Reuters

