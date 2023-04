🔴 En direct : la Russie suspectée d'avoir fait fuiter des documents secrets sur l'Ukraine

HEURE PAR HEURE

Le Pentagone a lancé une enquête après la fuite de documents classifiés sur l'Ukraine. D'après plusieurs responsables américains et des experts qui ont analysé ces documents militaires, Moscou est probablement à l'origine de cette action. Suivez en direct les derniers développements.

08 h 45 : la Russie probablement à l'origine de la fuite de documents militaires, selon les États-Unis

La Russie ou des éléments pro-russes sont probablement à l'origine de la fuite de plusieurs documents militaires américains classés confidentiels présentant un aperçu de la guerre en Ukraine et datant du mois dernier, ont déclaré hier à Reuters trois responsables américains.

Ces documents, diffusés sur les réseaux sociaux, semblent avoir été manipulés pour réduire le nombre de pertes subies par les forces russes, ont ajouté les responsables.

Ni le Kremlin ni l'ambassade de Russie à Washington n'ont immédiatement répondu à une demande de commentaire.

 8 h 03 : le Wall Street Journal rejette les charges visant le journaliste américain inculpé en Russie

Le Wall Street Journal a dénoncé hier soir, les charges "totalement fausses" visant le journaliste américain Evan Gershkovich, inculpé officiellement en Russie pour "espionnage".

"Comme nous l'avons dit depuis le début, ces charges sont totalement fausses et injustifiées, et nous continuerons à exiger la libération immédiate d'Evan", a indiqué le quotidien économique dans un communiqué.

L'essentiel de la journée du 7 avril

À Bakhmout, la Russie a avancé dans le centre ville, prenant la rive ouest de la rivière Bakhmout, ce qui met désormais en danger une voie d'approvisionnement clé de l'Ukraine, d'après les informations publiées vendredi par le ministère britannique de la Défense dans son bulletin quotidien sur Twitter. L'Ukraine a toutefois fait savoir qu'à Bakhmout, la situation était "difficile", mais qu'elle tenait bon malgré la supériorité numérique de la Russie.

La Russie a menacé vendredi de remettre en cause l'accord permettant l'exportation des céréales ukrainiennes si rien n'est fait pour lever les obstacles aux exportations d'engrais et de produits alimentaires russes.

Par ailleurs la monnaie russe a plongé vendredi à son plus bas depuis un an, tombant dans la matinée à 82,4 roubles pour un dollar et 90 pour un euro, du fait notamment de la chute des revenus de Moscou en devises sur fond de sanctions.

Les autorités russes ont formellement inculpé le journaliste du Wall Street Journal Evan Gershkovich d'espionnage. Le journaliste a rejeté ces accusations, tout comme le Wall Street Journal, qui a demandé la libération immédiate de son "journaliste de confiance et dévoué".

Avec AFP et Reuters

