En Ukraine, des volontaires ramassent les corps abandonnés des soldats russes

REPORTAGE

Des volontaires ukrainiens ramassent les corps des soldats russes tués au combat et abandonnés.

En évacuant les territoires ukrainiens qu’elle occupait, l’armée russe laisse derrière elle des milliers de soldats morts. Depuis, des petits groupes de volontaires ukrainiens, militaires comme civils, tentent de les retrouver pour les renvoyer en Russie. Un reportage dans la région de Kharkiv de Gulliver Cragg.

Attention, certaines images du reportage peuvent choquer.

Maxime et Juriste se sont portés volontaires pour récupérer les corps abandonnés des soldats russes dans la région de Kharkiv, en Ukraine. Ils le font pour les échanger contre les dépouilles des soldats ukrainiens, mais aussi pour éviter la pollution de l'environnement et pour collecter des preuves qui pourront servir lors de futurs procès pour crimes de guerre.

"Avec les premiers corps trouvés, c'est sûr que ça m’a fait quelque chose, comme tout le monde. Mais après en avoir transporté une centaine ou plus ça ne me fait plus rien", témoigne Maxime.

En renvoyant en Russie ces soldats morts et en faisant prendre conscience aux Russes que les pertes humaines sont importantes, les deux hommes ont également l'espoir de voir se lever un mouvement de protestation contre la guerre de Vladimir Poutine.

