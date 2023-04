🔴 En direct : vers une donation d'avions de combat à l'Ukraine "avant l'été" selon le Danemark

Heure par Heure

Le ministre danois de la Défense, Troels Lund Poulsen, a estimé mardi qu'une décision occidentale sur une éventuelle donation d'avions de combat à l'Ukraine est possible "avant l'été". D'autant que les Polonais et les Slovaques ont déjà fourni des avions de type MiG-29 à Kiev. Suivez les derniers développements de la guerre en Ukraine heure par heure.

11 h 30 : Ivan Fedorov, maire de Melitopol en exil : "Il faut se préparer à la contre-offensive" ukrainienne

Dans un entretien accordé à l'envoyé spécial de France 24 en Ukraine, le maire de Melitopol (dans le sud de l'Ukraine), Ivan Fedorov, a indiqué qu'il "faut se préparer à la contre-offensive" ukrainienne.

11 h 15 : vers une donation d'avions de combat à Kiev "avant l'été" selon le Danemark

Une décision occidentale sur une éventuelle donation d'avions de combat à l'Ukraine est possible "avant l'été", a estimé mardi le ministre danois de la Défense, Troels Lund Poulsen, après des livraisons de MiG-29 polonais et slovaques.

Les discussions prennent du temps car les pays doivent agir ensemble, mais une décision reste atteignable "à court terme", a affirmé Troels Lund Poulsen lors d'une visite en Ukraine.

"Le Danemark ne va pas faire ça tout seul", a déclaré le ministre, cité par plusieurs médias danois. "Nous aurons à le faire avec plusieurs pays. Et nous devrons aussi avoir un dialogue avec les Américains là -dessus". "Mais j'estime que nous pouvons parvenir à une décision à court terme", a dit le ministre – intérimaire en raison de l'arrêt maladie du titulaire – évoquant la perspective de le faire avant les congés d'été.

L'essentiel de la journée du 10 avril

L'Ukraine et la Russie ont annoncé avoir procédé à un nouvel échange de prisonniers de guerre concernant plus de 100 militaires de chaque côté. Il s'agit du premier échange de cette nature depuis plus d'un mois.

Les États-Unis ont formellement dénoncé la "détention arbitraire" d'Evan Gershkovich, journaliste américain détenu en Russie sur des accusations d'espionnage, et ont appelé à sa "libération immédiate".

Avec AFP et Reuters

