Ivan Fedorov, maire de Melitopol en exil : "Il faut se préparer à la contre-offensive" ukrainienne

entretien

Le maire en exil de Melitopol, Ivan Fedorov, a accordé à Kiev un entretien à notre envoyé spécial dans lequel il explique que les Ukrainiens doivent aider les militaires à préparer au mieux la contre-offensive en évacuant la ville. "Moins il y aura de civils dans les villes occupées, plus facile sera la tache de l’armée en les libérant", affirme-t-il.

Le maire exilé de Melitopol, Ivan Fedorov, prépare la future contre-offensive ukrainienne pour reprendre sa ville. Il appelle ses habitants à évacuer le plus massivement possible. "Tout le monde comprend qu’il faut se préparer à la contre-offensive et aider nos militaires. Moins il y aura de civils dans les villes occupées, plus facile sera la tache de l’armée en les libérant", dit-il au micro de l'envoyé spécial de France 24, Gulliver Cragg.

"Après que nos soldats auront libéré notre ville nous devrons, en tant qu’équipe, la rendre à nouveau vivable le plus vite possible. Nous avons étudié l’exemple de Kherson, et nous constatons que quand l’ennemi quitte nos villes ukrainiennes, il prend tout, des ambulances aux voitures de police, à l’équipement médical. Alors aujourd’hui nous devons avoir des plans d’action détaillés pour les différents scenarios possibles en fonction de l’état dans lequel on trouvera la ville", explique le maire.

