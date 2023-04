ENRÔLEMENT

Avec l'appel aux réservistes "en un clic", difficile d'échapper à la mobilisation en Russie

01:16 Le refus de se présenter au bureau d'enrôlement privera les Russes de la possibilité de travailler en tant qu'entrepreneur ou indépendant, de recevoir des prêts ou de disposer de leur logement et de leur voiture. © Johannes Eisele, AFP

Texte par : Louise BROSOLO 4 mn

Les députés russes ont adopté mercredi une loi destinée à faciliter l'enrôlement dans l’armée. Les ordres de mobilisation seront désormais remis par voie électronique et non plus en main propre et les réservistes se verront immédiatement interdits de quitter le territoire. Des milliers voire des dizaines de milliers de Russes ont jusque là évité l’enrôlement en fuyant le pays ou en se cachant.