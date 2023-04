🔴 En direct : Lula demande aux États-Unis de cesser "d'encourager la guerre" en Ukraine

Heure par heure

Les États-Unis doivent cesser "d'encourager la guerre" en Ukraine et "commencer à parler de paix", a lancé samedi le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, au terme d'une visite en Chine où il s'est rapproché de Xi Jinping. Sur le terrain, une neuvième personne a été trouvée sans vie samedi dans les décombres d'un immeuble de Sloviansk, touché la veille par une frappe russe. Suivez en direct les évènements de la journée.

9 h 13 : le bilan de la frappe russe sur Sloviansk grimpe Ă 9 morts

Une neuvième personne a été trouvée sans vie samedi dans les décombres d'un immeuble de Sloviansk, dans l'est de l'Ukraine, touché la veille par une frappe russe.

"Malheureusement, pendant la nuit, le nombre de morts a augmenté. Les sauveteurs ont dégagé le corps d'une femme des décombres", a écrit sur Facebook Vadim Lyakh, le chef de l'administration militaire de cette ville du Donbass. Il a précisé que "cinq personnes" identifiées restaient enfouies dans les ruines, et que 21 au total avaient été blessées. Un précédent bilan faisait état d'au moins huit morts.

5 h 09 : le président brésilien Lula demande aux États-Unis de cesser "d'encourager la guerre" en Ukraine

Washington doit cesser "d'encourager la guerre" en Ukraine, a déclaré le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva dans une ultime adresse en Chine, avant de s'envoler pour les Émirats arabes unis où il est attendu samedi.

"Les États-Unis doivent cesser d'encourager la guerre et commencer à parler de paix, l'Union européenne doit commencer à parler de paix", a lancé samedi Lula devant des journalistes à Pékin.

La communauté internationale pourra ainsi "convaincre" le président russe Vladimir Poutine et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky que "la paix est dans l'intérêt du monde entier", a-t-il ajouté.

L'essentiel de la journée du 14 avril

Une nouvelle frappe russe sur un immeuble à Sloviansk, dans l'est de l'Ukraine, a fait au moins huit morts vendredi, le jour où le président Vladimir Poutine a signé une loi facilitant la mobilisation des jeunes russes dans l'armée. Les ordres de mobilisation seront désormais adressés par voie électronique, et non plus en main propre, et les réservistes se verront immédiatement interdits de quitter le territoire. Par ailleurs, les huit chars Leopard 2 que le Canada avait promis à Kiev sont arrivés en Pologne, a annoncé sur Twitter la ministre canadienne de la Défense Anita Anand.

Avec AFP et Reuters

