🔴 En direct : la Chine et l'Ukraine au menu des ministres des Affaires étrangères du G7

Les chefs de la diplomatie des pays du G7 se réunissent à partir de dimanche à Karuizawa (centre du Japon) pour des discussions qui s'annoncent dominées par le conflit en Ukraine. Suivez en direct les évènements de la journée.

6 h 41 : le conflit en Ukraine au centre de la rencontre des ministres des Affaires étrangères du G7

Les chefs de la diplomatie des pays du G7 se réunissent à partir de dimanche dans la ville touristique japonaise de Karuizawa (centre) pour des discussions qui s'annoncent dominées par la pression croissante de la Chine sur Taïwan et le conflit en Ukraine.

Le sommet pourrait ne pas déboucher sur des mesures radicalement nouvelles mais ses participants devraient notamment s'attacher à soutenir les efforts en matière de poursuites pénales des crimes de guerre et souligner leurs inquiétudes sur les menaces de la Russie en matière d'armement nucléaire.

 • L'essentiel de la journée du 15 avril

Le bilan d'une frappe russe sur un immeuble de Sloviansk, dans l'est de l'Ukraine, s'est alourdi samedi à 11 morts au lendemain d'un tir de missile. Par ailleurs, l'armée russe a revendiqué des gains territoriaux à la périphérie nord et sud de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, épicentre des combats depuis des mois et où les forces de Moscou ont lentement progressé jusqu'à en contrôler la majeure partie.

Avec AFP et Reuters

