🔴 En direct : l'Ukraine demande la réouverture du commerce de céréales via la Pologne

Chargement d'une cargaison de céréales dans le port d'Odessa. © Photo fournie par l’Autorité des ports maritimes d’Ukraine.

Le ministre ukrainien de l'Agriculture veut tenter d'obtenir la réouverture de la Pologne à ses céréales et autres produits alimentaires lors de négociations lundi à Varsovie. La Pologne et la Hongrie ont suspendu les importations de céréales et d'autres denrées alimentaires en provenance d'Ukraine en disant vouloir protéger leurs propres agriculteurs. Suivez en direct les évènements de la guerre en Ukraine.