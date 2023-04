🔴 En direct : le G7 promet de faire payer le "prix fort" aux pays aidant la Russie en Ukraine

Heure par Heure

Les ministres des Affaires étrangères du G7, réunis au Japon, ont promis mardi que les pays qui fourniraient une assistance à la Russie pour sa guerre en Ukraine en payeraient "le prix fort". Suivez les derniers développements du conflit ukrainien en direct.

7 h 10 : Vladimir Poutine s'est rendu dans la région de Kherson pour rencontrer les militaires

Le président russe Vladimir Poutine s'est rendu dans la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, pour rencontrer les militaires déployés là -bas dans le cadre de l'opération russe déclenchée il y a plus d'un an, a annoncé le Kremlin.

"Le commandant suprême des forces armées de la Fédération de Russie s'est rendu à l'état-major du groupement militaire 'Dniepr'" dans la région de Kherson, a indiqué le Kremlin dans un communiqué, sans préciser quand ce déplacement a eu lieu.

5 h 26 : Washington demande la "libération immédiate" du journaliste du WSJ détenu en Russie

Les États-Unis continuent d'exiger la "libération immédiate" du journaliste américain du Wall Street Journal Evan Gershkovich dont la détention en Russie est "injuste", a déclaré mardi le secrétaire d'État américain Antony Blinken à l'issue d'une réunion du G7 au Japon.

Pour la première fois, l'ambassadrice américaine à Moscou, Lynne Tracy, a pu rendre visite lundi à Evan Gershkovich, emprisonné depuis plus de deux semaines et accusé d'espionnage par les autorités russes. Une audience en appel sur sa détention provisoire est prévue mardi.

"Il est en bonne santé et a bon moral malgré les circonstances", avait déclaré Mme Tracy sur Twitter après sa rencontre avec le détenu de 31 ans.

Evan Gershkovich, correspondant à Moscou du Wall Street Journal et qui avait travaillé auparavant pour l'AFP, a été arrêté par les services de sécurité russes le 30 mars alors qu'il était en reportage à Ekaterinbourg dans l'Oural.

Les autorités russes l'ont accusé notamment d'avoir recueilli des informations sur l'industrie de la défense. L'ensemble du dossier est classé secret.

​​​5 h 01 : l e G7 promet de faire payer le "prix fort" aux pays aidant la Russie en Ukraine

Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont promis mardi 18 avril que les pays qui fourniraient une assistance à la Russie pour sa guerre en Ukraine en payeraient "le prix fort", dans une déclaration publiée à l'issue d'une réunion au Japon.

Les hauts diplomates veulent aussi renforcer l'application des sanctions déjà prises contre la Russie et ont jugé "inacceptable" l'annonce par Moscou de son intention d'envoyer des armes nucléaires en Biélorussie.

2 h 15 : l e Brésil rejette les critiques américaines, défend ses relations avec Moscou

Le ministre brésilien des affaires étrangères a défendu lundi les relations de son pays avec la Russie et a rejeté les critiques de Washington selon lesquelles Brasilia "se fait l'écho de la propagande russe" sur le conflit en Ukraine.

"Je ne sais pas comment ni pourquoi (le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche) est arrivé à cette conclusion. Mais je ne suis en aucun cas d'accord", a déclaré Mauro Vieira aux journalistes à Brasilia, où le président Luiz Inacio Lula da Silva a rencontré lundi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

L'essentiel de la journée du 17 avril

Le gouvernement slovaque a décrété l'interdiction de l'importation de céréales et autres produits alimentaires en provenance d'Ukraine, à la suite de mesures similaires prises par la Pologne et la Hongrie. D'autres pays d'Europe de l'Est l'envisagent également afin de protéger leurs agriculteurs.

Un tribunal de Moscou a condamné l'opposant Vladimir Kara-Mourza à 25 ans de prison à l'issue d'un procès emblématique de la répression tous azimuts en Russie contre ceux qui s'opposent à l'offensive du Kremlin en Ukraine.

Avec AFP et Reuters

