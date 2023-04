🔴 En direct : la Russie veut une union contre le "chantage" de l'Occident, dit Lavrov

Heure par Heure

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, en tournée en Amérique latine, a appelé mardi à une "union" pour contrer "le chantage" occidental. La Corée du Sud pourrait étendre son soutien à l'Ukraine en cas d'attaque de grande ampleur contre de la population civile, a déclaré le président sud-coréen Yoon Suk-yeol. Suivez les derniers développements du conflit ukrainien en direct.

5 h 55 : d es drones russes tombés sur Odessa sans faire de victimes

Des drones russes de type Shahed-136 ont frappĂ© la rĂ©gion d'Odessa dans la nuit de mardi Ă mercredi sans faire de victimes, ont annoncĂ© les autoritĂ©s militaires locales.Â

"Grâce au travail rĂ©ussi de nos forces de dĂ©fense, la plupart des drones ennemis ont Ă©tĂ© dĂ©truits, mais malheureusement un bâtiment public a Ă©tĂ© touchĂ©", a indiquĂ©  mercredi l'administration militaire du district d'Odessa dans un communiquĂ©, prĂ©cisant qu'aucune victime n'Ă©tait Ă dĂ©plorer dans l'immĂ©diat. Des mesures ont Ă©tĂ© prises pour contenir les feux provoquĂ©s par ces attaques et les services d'urgence de l'État ont Ă©tĂ© dĂ©ployĂ©s, selon la mĂŞme source.Â

Dans son briefing quotidien, l'armée ukrainienne a assuré avoir abattu, la veille, 10 drones ennemis. Il s'agit de deux drones de reconnaissance "Orlan-10" et "Supercam", et de huit drones de combat de type "Shahed-136" et "Lancet", a-t-elle détaillé.

4 h 58 : le président sud-coréen ouvre la voie à une possible aide militaire à l'Ukraine

La Corée du Sud pourrait étendre son soutien à l'Ukraine en cas d'attaque de grande ampleur contre de la population civile, a déclaré le président sud-coréen Yoon Suk-yeol. Ces déclarations marquent un changement dans la position du dirigeant sud-coréen, qui s'était dit précédemment opposé à l'armement de l'Ukraine.

Yoon Suk-yeol a déclaré lors d'une interview à Reuters que son gouvernement étudiait les moyens d'aider à défendre et à reconstruire l'Ukraine, à l'image du soutien international offert à la Corée du Sud lors de la guerre de Corée.

"S'il existait une situation que la communauté internationale ne peut tolérer, comme une attaque à grande échelle contre les civils, un massacre ou une violation sérieuse du droit de la guerre, il pourrait être difficile d'insister pour ne fournir qu'une aide humanitaire ou financière", a-t-il dit.

2 h 53 : Lula condamne "la violation de l'intégrité territoriale de l'Ukraine"

Sous le feu des critiques américaines pour se faire "l'écho de la propagande russe et chinoise", le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a clairement condamné mardi la "violation de l'intégrité territoriale de l'Ukraine" par la Russie.

Mardi lors d'un déjeuner en l'honneur du président roumain Klaus Iohannis, en visite à Brasilia, Lula a réitéré sa volonté de paix : "Tout en condamnant la violation de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, mon gouvernement défend une solution politique négociée au conflit".

1 h 42 : l es États-Unis accusent des nationalistes afro-américains d'agir pour le compte de la Russie

Le ministère américain de la justice a mis en examen mardi le fondateur et trois membres d'un groupe nationaliste afro-américain, accusés d'avoir collaboré avec les services de renseignement russes en vue d'influencer les élections aux États-Unis.

Omali Yeshitela, fondateur de l'African People's Socialist Party (APSP) et du Uhuru Movement, et trois autres membres du parti, Penny Joanne Hess, Jesse Nevel et Augustus Romain, sont soupçonnés d'avoir servi comme agents au service de la Russie et conspiré contre les intérêts américains, notamment en tentant d'influencer plusieurs élections. Ils risquent jusqu'à dix ans de prison.

Selon l'accusation, les quatre prévenus ont reçu de l'argent et du soutien de la part d'Alexander Ionov, un citoyen russe qui opérait sous couverture et se présentait comme le leader d'un mouvement antimondialisation, ainsi que de la part d'espions du FSB, les services secrets russes.

1 h 39 : la Russie veut une union contre le "chantage" de l'Occident, dit Lavrov

Le ministre russe des Affaires Ă©trangères SergueĂŻ Lavrov, en tournĂ©e en AmĂ©rique latine, a appelĂ© mardi Ă une "union" pour contrer "le chantage" occidental. "Il est nĂ©cessaire d'unir nos forces pour contrer les tentatives de chantage et les pressions unilatĂ©rales illĂ©gales de l'Occident", a affirmĂ© SergueĂŻ Lavrov lors d'une confĂ©rence de presse avec son homologue vĂ©nĂ©zuĂ©lien Yvan Gil, Ă©voquant "un monde multipolaire".Â

Après le Brésil, le Venezuela est la deuxième étape de la tournée de Sergueï Lavrov en Amérique latine. Il doit aussi se rendre à Cuba et au Nicaragua.

"Le Venezuela, Cuba et le Nicaragua sont des pays qui choisissent leur propre voie", a-t-il dĂ©clarĂ©. Ces trois pays d'inspiration socialiste, critiquĂ©s pour leurs carences dĂ©mocratiques par des ONG de dĂ©fense des droits humains, ont des relations difficiles avec les États-Unis et l'Union europĂ©enne.Â

Le ministre russe a aussi abordé la guerre en Ukraine, assurant : "Nous allons résoudre la situation en Ukraine et d'autres conflits dans le monde grâce aux principes de la Charte des Nations unies sur l'équité souveraine des États, sur le principe de l'indivisibilité de la sécurité". "Notre tâche consiste à veiller à ce que la Charte des Nations unies soit appliquée dans sa totalité et à ce que le droit à l'autodétermination ne soit pas supprimé lorsque cela convient à l'Occident", a-t-il ajouté.

L'essentiel de la journée du 18 avril

Varsovie a conclu un accord avec Kiev sur la reprise, à partir de vendredi, du transit de cargaisons de céréales ukrainiennes sur son territoire.

Sur le terrain, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est allé dans la ville d'Avdiïvka, l'un des points les plus chauds sur le front Est en Ukraine.

Avec AFP et Reuters

