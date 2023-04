En direct : l'Espagne livre six chars Leopard à l’Ukraine par la mer

HEURE PAR HEURE

Les six chars Leopard promis par l'Espagne à l'Ukraine sont partis par la mer vendredi soir et atteindront leur destination dans les prochains jours, a annoncé samedi la ministre espagnole de la Défense, Margarita Robles. La veille, les alliés de l'Ukraine s'étaient réunis sur la base américaine de Ramstein, en Allemagne, pour coordonner leur aide militaire à Kiev. Retrouvez heure par heure les principaux événements de la journée.

13 h 56 : les six chars Leopard promis par l'Espagne en route pour l'Ukraine

Les six chars Leopard promis par l'Espagne à l'Ukraine sont partis par la mer vendredi soir et atteindront leur destination dans les prochains jours, a annoncé, samedi, la ministre espagnole de la Défense, Margarita Robles.

Madrid avait annoncé l'envoi de ces chars dans le cadre de l'aide des pays européens à l'Ukraine engagée contre l'offensive russe.

12 h 02 : les milliardaires russes voient leur fortune croître, selon Forbes

Les grandes fortunes russes ont vu leur fortune croître de 152 milliards de dollars l'an dernier à la faveur de la hausse des prix des ressources naturelles, se remettant des pertes enregistrées après le début de la guerre en Ukraine, indique l'édition russe de Forbes.

La Russie compte officiellement 110 milliardaires, soit 22 de plus que l'an dernier, fait savoir Forbes Russie, qui estime leur fortune totale 505 milliards contre 353 milliards de dollars un an plus tôt.

11 h 43 : malgré la controverse sur l'Ukraine, Lula renoue avec le Portugal

Après l'isolement des années Bolsonaro, le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a entamé samedi une visite au Portugal pour renouer avec l'ancienne puissance coloniale, mais les deux pays lusophones apparaissent divisés au sujet de la guerre en Ukraine.

Le 15 avril, Lula avait suscité une vive polémique en affirmant à Pékin que les États-Unis devaient cesser "d'encourager la guerre" en Ukraine et que l'Union européenne devait "commencer à parler de paix".

L'essentiel de la journée du 21 avril

Les alliés de l'Ukraine, pressés par le président Volodymyr Zelensky de livrer plus d'armes et de munitions, se sont réunis sur la base américaine de Ramstein, en Allemagne, pour coordonner leur aide militaire à Kiev.

Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, s'est dit "confiant" que l'Ukraine, en phase de préparation d'une contre-offensive, puisse regagner du terrain face aux Russes.

Avec AFP et Reuters

